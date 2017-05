Auf den geplanten Austritt der Briten aus der Europäischen Union reagieren die übrigen 27 EU-Staaten mit ungewohnter Einigkeit. Auf der Insel hingegen verunsichert die Brexit-Idee die Bevölkerung. Selbst die Familie des Außenministers ist gespalten.

Erst kommt die Trennung

Hauskrach bei Johnsons

Brüssel. Das Signal ist angekommen: Die 27 Staats- und Regierungschefs saßen beim Brexit-Sondergipfel kaum eine Minute zum Mittagessen zusammen, da war es schon passiert. "Leitlinien einstimmig angenommen", twitterte Ratspräsident Donald Tusk. Und Kanzlerin Angela Merkel berichtete wenig später, die Runde habe ihre schnelle Einigung "durch Applaus kundgetan". Die EU demonstriert angesichts des britischen Austritts eine überraschend deutliche Einigkeit. Und die Briten sehen sich in der Defensive.Dass der Antrag Großbritanniens auf Austritt aus der Union die 27 Bleibenden zusammengeschweißt hat, ist nicht zu übersehen. Doch die Reaktion aus London macht zugleich klar: Die britische Regierung lässt sich davon nicht einschüchtern. Premierministerin Theresa May lehnt weiter den Kern dessen strikt ab, was die anderen in Brüssel beschlossen haben: Die 27 nämlich wollen erst über die Trennung verhandeln und dann über die Zukunft. Wenig Eindruck in London machten offensichtlich die freundlichen Worte der Gipfelteilnehmer, die unisono ihr Interesse an guten Beziehungen zu den Briten beteuerten. Verhandlungsführer Michel Barnier sagte angesichts der gemeinsamen Marschroute der 27: "Diese Einheit richtet sich nicht gegen das Vereinigte Königreich." Die abtrünnigen Briten sollten nicht bestraft werden, versicherte Frankreichs scheidender Präsident François Hollande. Und Merkel wies den Vorwurf zurück, man wolle sich gegen London verbünden.Doch ein Blick in die einstimmig verabschiedeten Verhandlungsleitlinien zeigt, welches Motto beim Brexit-Poker seit Samstag wirklich gilt: Alle gegen einen. Großbritannien dürfe, wie Hollande sagt, nach dem Austritt keine besseren Bedingungen genießen als bisher: "Dieser Brexit wird zum Besten Europas ausgehandelt." Am Ende geht es auch ums Geld. 60 Milliarden Euro sind im Gespräch, auch wenn sich an diesem Samstag niemand auf diese Summe festlegte.Erste Priorität hat für die 27 bleibenden EU-Staaten erklärtermaßen, die Lage der rund 3,2 Millionen Unionsbürger in Großbritannien - unter ihnen 100 000 Deutsche - abzusichern. Schon diese Regelungen werden kompliziert, denn den Brexit wählten die Briten nicht zuletzt als Abwehr gegen Zuwanderer. Immerhin signalisierten die Briten hier Kompromissbereitschaft. Die Liste heikler Rechtsfragen ist aber noch viel länger, wie die Leitlinien für das Scheidungsverfahren deutlich machen. Und in weniger als zwei Jahren soll alles unter Dach und Fach sein. Die Frist läuft am 29. März 2019 ab.Wird die Einigkeit der 27 vom Samstag bis dahin halten? "Die britische Regierung wird vielleicht alles tun, um die 27 Länder zu spalten. Wir sollten nicht in diese Falle gehen", warnte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Sonderwünsche sind schon absehbar: Irland und das heikle Verhältnis zum britischen Teil der Insel, Spanien und das britische Gibraltar, Zypern und die britischen Soldaten, die vielen Polen mit Arbeit in England.Der Sondergipfel von Brüssel könnte die Befürchtungen jener Briten bestärken, die den Brexit ohnehin für einen katastrophalen Fehler halten. Schon vor dem Treffen schienen die Zweifel zu wachsen. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge war Ende April erstmals seit dem Brexit-Votum eine Mehrheit der Befragten auf der Insel davon überzeugt, der Austritt sei ein Fehler.Der Riss geht bis in die Familie von Außenminister Boris Johnson: Dessen Schwester Rachel, eine Journalistin und Buchautorin, fiel ihm knapp sechs Wochen vor der Parlamentswahl öffentlich in den Rücken. In der Boulevardzeitung "Daily Mail" verkündete sie ihren Beitritt zu den europafreundlichen Liberaldemokraten. Der große Bruder Boris habe ihr deutlich gemacht, was er davon halte, schrieb sie: "Er denkt, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank." Sie wiederum halte den Brexit für ein "Himmelfahrtskommando".Die Einigkeit des EU-Gipfels erscheint geeignet, die britische Verunsicherung zu verstärken. Regierungschefin Theresa May verteidigte sich gegen Darstellungen, sie schätze die Realität falsch ein: "Ich lebe nicht in einer anderen Galaxy." Die britischen Wähler können am 8. Juni kundtun, ob sich tatsächlich hinter Mays Brexit-Kurs scharen.