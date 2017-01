Bad Staffelstein. CSU-Chef Horst Seehofer hat 40 Prozent der Stimmen als Zielmarke für die Union bei der Bundestagswahl ausgegeben. CDU und CSU kämpften darum, "selbst so stark wie möglich zu werden", sagte Seehofer am Donnerstag nach der CSU-Fraktionsklausur im Kloster Banz. "Und für uns gemeinsam habe ich das Ziel ausgegeben, dass wir 40 Prozent bei der Bundestagswahl erreichen sollten."

Bislang hatte Seehofer immer nur erklärt, die Union sollte bei der Wahl im September näher bei 40 als bei 30 Prozent liegen. Als Begründung für seinen Optimismus nannte er aktuelle Umfragen, in denen die Union bis zu 38 Prozent erreicht hatte. Seehofer stellte ungeachtet der Differenzen in der Flüchtlingspolitik einen gemeinsamen Wahlkampf mit der CDU in nahezu allen Politikfeldern in Aussicht. Ob das für Anfang Februar geplante Spitzentreffen von CDU und CSU in München definitiv stattfinden wird, ließ Seehofer noch offen.Zum Abschluss der viertägigen Klausur verabschiedete die Fraktion zwei Papiere zur Wirtschafts- und zur Wohnungsbaupolitik. Darin bekräftigt die CSU unter anderem die Forderung nach kräftigen Steuerentlastungen und kündigt eine Fortsetzung der Digitalisierungs- und Breitband-Strategie an.