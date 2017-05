Prag. Überraschende Kehrtwende in Tschechien: Ministerpräsident Bohuslav Sobotka hat seine Entscheidung zum Rücktritt nach nur drei Tagen zurückgenommen. "Ich werde meine Demission nicht einreichen", sagte der 45-jährige Sozialdemokrat (CSSD) am Freitag in Prag. Stattdessen werde er Präsident Milos Zeman um die Abberufung des Finanzministers Andrej Babis von der liberal-populistischen ANO-Partei ersuchen. Wegen Steuerbetrugsvorwürfen gegen den Koalitionspartner hatte Sobotka bisher mit dem Ende der gesamten Regierung gedroht.