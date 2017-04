Die Türkei ist eines der ersten Mitglieder des Europarats. Dessen Parlamentarische Versammlung (PACE) sieht die Entwicklungen in dem Land so kritisch, dass es das Land wieder unter Beobachtung stellt. Ankara ist empört.

Straßburg/Istanbul. Aus Sorge um die Demokratie in der Türkei stellt die Parlamentarische Versammlung des Europarats das Land erstmals seit 13 Jahren wieder unter volle Beobachtung. Eine große Mehrheit der Abgeordneten aus den 47 Mitgliedsländern stimmte am Dienstag in Straßburg für die Wiederaufnahme des sogenannten Monitorings. Das bedeutet, dass zwei Berichterstatter regelmäßig in die Türkei fahren, um die Einhaltung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in dem Land zu überprüfen.Das türkische Außenministerium verurteilte den Beschluss als politisch motiviert. Die Türkei sei "ein entschiedener Verteidiger moderner europäischer Ideale und Werte". Weiter hieß es: "Die Türkei steht an der Seite derjenigen, die am verletzlichsten sind, und kämpft fast alleine gegen Fremdenhass und Islamophobie, die sich mit Gewalt im heutigen Europa ausbreiten." Die Entscheidung lasse der Türkei keine andere Wahl, als ihre Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung zu überdenken, teilte das Außenministerium in Ankara weiter mit. Europaminister Ömer Celik sprach von einem "historischen Fehler". Die Türkei, die dem Europarat 1950 kurz nach seiner Gründung beitrat, stand bereits zwischen 1996 und 2004 unter voller Beobachtung. Unter anderem wegen der Abschaffung der Todesstrafe wurde der Prozess beendet. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat aber seit dem Putschversuch 2016 mehrfach die Wiedereinführung der Todesstrafe ins Spiel gebracht.