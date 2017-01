Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsidentschaftskandidat der Republikaner, François Fillon, haben über Schwächen des deutsch-französischen Verhältnisses und Reaktionen auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump gesprochen.

Zwar sagte Regierungssprecher Steffen Seibert über das Gespräch am Montag, solche Treffen von Merkel mit Kandidaten anderer Länder seien vertraulich. Es sei aber sicher auch um die Themen gegangen, die Fillion in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" aufgeworfen habe. Fillon sagte dort zur deutsch-französischen Zusammenarbeit: "Die Partnerschaft war nie so leer und schwach wie heute." Seibert sagte, sollten die französischen Sozialisten den Wunsch äußern, dass ihr Kandidat ebenfalls mit der Kanzlerin zusammenkomme, sei Merkel dazu bereit.Fillon will sich im Fall seines Wahlsiegs für eine Annäherung an Russland stark machen. "Ich möchte eine offene Beziehung zu Moskau, die von Vertrauen geprägt ist", sagte der Franzose am Montagabend beim Europaforum der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. (Seite 4)