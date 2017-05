München. Zur Verringerung des Flächenverbrauchs in ländlichen Gegenden hat die SPD-Wirtschaftspolitikerin Annette Karl aus Neustadt/WN eine Stärkung der Regionalplanung vorgeschlagen. In einem Thesenpapier fordert Karl ein "verpflichtendes professionelles regionales Flächenmanagement". Ziel müsse sein, dass nicht mehr jede Kommune für sich ihren Flächenbedarf erhebe, sondern dass dies innerhalb einer Region geschehe.

So könne der Bedarf an Flächen für Wohn- und Gewerbegebiete ortsübergreifend ermittelt werden, was flächenfressende Fehlplanungen ohne nachgewiesenen Bedarf verhindern helfe. Karl wünscht sich zudem regionale Flächennutzungsziele, die vor Ort festgelegt werden sollen. Leitlinien des Flächenmanagements sollten der Vorrang der innerörtlichen Entwicklung vor dem Ausweisen neuer Bau- und Gewerbegebiete an den Ortsrändern und eine engere Abstimmung benachbarter Kommunen sein. Karl will ihre Vorschläge in die anstehende Beratung zum Landesentwicklungsprogramm (LEP) einbringen und sieht diese als Gegenvorschlag zu der von Heimatminister Markus Söder favorisierten, fachlich aber umstrittenen Lockerung des "Anbindegebots" für die Ausweisung von Gewerbeflächen.Sie verweist dabei auf mehrere Modellprojekte im Freistaat zur Förderung lebendiger Ortskerne. Diese sollte die Staatsregierung stärker fördern. Um die Metropolen zu entlasten und die ländlichen Räume weiter zu stärken, spricht sich auch Karl für eine Umorientierung der Ansiedlungspolitik der Agentur "Invest in Bavaria" aus. In Zeiten der Digitalisierung werde immer mehr Arbeit unabhängig vom Ort der Leistungserbringung, was gerade ländlichen Regionen große Chancen biete. Firmen sollten deshalb ermutigt und unterstützt werden, sich auch außerhalb der Metropolen anzusiedeln.Kritisch äußerte sich Karl zu den unter anderem von den Grünen vorgebrachten Plänen für eine landesweite geltende Obergrenze zum Flächenverbrauch sowie für einen Handel mit Flächenzertifikaten. Dieses Modell drohe wegen seiner komplexen Handhabung zu einem "Bürokratiemonster" zu werden.