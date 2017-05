Berlin. Kurz vor dem Auftritt des Kanzlerkandidaten wird noch schnell jemand aus dem Willy-Brandt-Haus getragen. Es sind Pappaufsteller mit dem Konterfei von Hannelore Kraft. So fix geht das in der Politik. Eben noch Landesfürstin in Düsseldorf, SPD-Bundesvize in Berlin - jetzt Parteigeschichte. Dann treten Kraft und Martin Schulz gemeinsam auf.

Kraft, die nach sieben Jahren als Ministerpräsidentin im NRW-Landtag bleiben will, leitet zum heikelsten Thema der zurückliegenden Wochen über. Wo war Schulz? Die Antwort: Er bekam einen Maulkorb. "Ich habe Martin und die Kolleginnen und Kollegen gebeten, die Bundespolitik rauszuhalten aus dem Landtagswahlkampf", sagt Kraft. Im Prinzip ist das keine Sensation. In früheren Wahlkämpfen verbaten sich in allen Parteien Landesverbände gern einmal eine Einmischung aus Berlin. Fragen wirft auf, warum der Vollprofi Schulz es zuließ, von Kraft, dem Kieler Verlierer Torsten Albig und seinen Beratern auf bundespolitische Diät gesetzt zu werden. So verzockte die SPD den vielleicht größten Politiker-Kult in der Republik seit Willy Brandt.Was sagt Schulz zur Kritik, er biete zu wenig Inhalte an? "Ich kenne den Vorwurf, und ich nehme ihn sehr ernst." Dann rattert er los. Investitionen, "Zukunft in Gerechtigkeit", Europa, Abrüstung, Brexit. Am Donnerstag will Schulz einen Aufschlag zu Bildung und Wissenschaft machen. Nächsten Woche sind Eckpunkte des Wahlprogramms fertig.Bereits am Sonntag gab es im Willy-Brandt-Haus eine kurze Telefonschalte der SPD-Granden. Dabei wurde auch über Generalsekretärin Katarina Barley gesprochen, berichten Teilnehmer. Sigmar Gabriel machte sie im November 2015 zur Managerin der Parteizentrale. Dort hat sie für ein wesentlich besseres Betriebsklima gesorgt, wie Mitarbeiter sagen. Aber kann sie die Kampagne aus dem Dreck ziehen? In SPD-Kreisen wird nicht ausgeschlossen, die "Kampa" personell noch einmal aufzurüsten. Berater werden dort nie gern gesehen. Nun werden sie vielleicht dringender denn je gebraucht.