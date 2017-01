Hannover/Berlin. (dpa/epd) Die Ermittlungen gegen Imame des türkischen Islam-Verbandes Ditib sind nach Ansicht des Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir zu langsam angelaufen. "Ein Geschwindigkeitsrekord wurde jedenfalls nicht aufgestellt, bis die Ermittlungen begonnen haben." Er hoffe nicht, dass Ditib die Zeit genutzt habe, "damit Beweise oder Verdächtige in die Türkei verschwinden können". Der religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, hatte im Dezember Anzeige wegen Spionageverdachts gestellt.

Vor kurzem war ein Brief der türkischen Religionsbehörde Diyanet bekannt geworden. Darin wurden Mitarbeiter der Konsulate aufgefordert, Informationen über Aktivitäten der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen in Deutschland zu sammeln und diese nach Ankara zu liefern. Nach Becks Angaben nahm der Generalbundesanwalt am Mittwoch Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Er hatte schon im Dezember Anzeige erstattet."Der Vorfall zeigt wieder einmal, dass es letztlich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist, dessen langer Arm über Ditib in die deutsche Integrationspolitik reinreichen soll", sagte Özdemir. Der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), Bekir Alboga, hatte erklärt, dass einige wenige Ditib-Imame fälschlicherweise der Spionageaufforderung gefolgt seien. Der Verband bedauere diese "Panne". "Es ist schon skurril, dass der Generalsekretär der Ditib hier von einer Panne spricht - schließlich ging die Aufforderung der Diyanet, Gülen-Anhänger zu bespitzeln, an die Attachés für religiöse Angelegenheiten, und diese sind für die Ditib-Imame zuständig", sagte Özdemir. Länder, die Staatsverträge mit Ditib aushandelten, sollten nicht blauäugig sein. "Da herrschte lange Zeit ein Wunschdenken - und zwar parteiübergreifend."Trotz Ermittlungen wegen Spionagetätigkeiten hält das Bundesinnenministerium am Dialog mit der türkei-nahen Vereinigung Ditib fest. Gerade jetzt sei es notwendig, mit Ditib als dem mit Abstand größten Zusammenschluss von Moscheegemeinden in Deutschland im Gespräch zu bleiben, sagte ein Ministeriumssprecher.Dagegen bricht Niedersachsen die Gespräche über einen Staatsvertrag mit Muslimen angesichts der Kritik an dem türkischen Moscheeverband vorerst ab. Wie in Hamburg und Bremen sollen in dem Staatsvertrag Regelungen etwa zum islamischen Religionsunterricht, zur Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen sowie zum Moscheebau und Bestattungswesen festgehalten werden. Rheinland-Pfalz hatte die Verhandlungen mit Ditib unter anderem zu islamischem Religionsunterricht bereits im August abgebrochen.