So schnell kann das gehen: Der neue US-Außenminister Rex Tillerson ist gerade vereidigt, da reisen schon erste Besucher aus dem Ausland an. Als erstes deutsches Kabinettsmitglied geht Außenminister Gabriel auf Entdeckungsreise in ein neues Amerika.

"Hi, ich bin der Neue"

Menschenrechte auf Deutsch

Washington. Zwei Wochen nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ist Außenminister Sigmar Gabriel zu Gesprächen in Washington eingetroffen. "Ich wünsche mir einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit nach Washington", sagte Gabriel am Donnerstag vor dem Treffen mit Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Rex Tillerson.Tillerson, früher Manager eines Öl-Konzerns, war am Mittwochabend als US-Außenminister vereidigt worden. Gabriel ist sein zweiter ausländischer Gast im neuen Amt. Als ersten Besucher empfing Tillerson König Abdullah von Jordanien. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) stellte sich Tillerson seinen Bediensteten im Außenministerium vor. "Hi, ich bin der Neue", sagte der 64-Jährige unter dem Gelächter der Ministeriumsmitarbeiter. Sicherheit werde oberste Priorität haben, kündigte der Texaner an. Wenige Tage vor seinem Amtsantritt hatten sich mehr als 900 US-Diplomaten in einem Beschwerdebrief an das Ministerium gegen Trumps Migrationspolitik gewandt. Gabriels Gespräch mit Pence sollte zwar im Weißen Haus stattfinden, eine Begegnung mit Trump war aber nicht vorgesehen. Am Freitag will der Vizekanzler nach New York weiterfliegen, um dort UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu treffen.Gabriel ist erst seit Freitag im Amt. Die USA-Reise ist nach Paris sein zweiter Antrittsbesuch. Eine Brüssel-Reise sagte er am Dienstag wegen einer fiebrigen Infektion kurzfristig ab. Auch an der Kabinettssitzung am Mittwoch nahm er nicht teil. Gabriel hatte betont, wie wichtig ihm ein früher Besuch in Washington ist. "Die Welt wartet nicht auf uns. Wir haben drängende Themen auf der internationalen Agenda, über die sich Deutschland und Amerika, genauso wie Europa und Amerika eng abstimmen sollten", sagte er. "Und wir haben Fragen an die neue US-Administration, über ihren außenpolitischen Kurs, ihr Verhältnis zum Bündnis und zur Ordnung der Welt."Gabriel traf sich in Washington zunächst mit US-Parlamentariern und besichtigte dann in der Kongress-Bibliothek eine deutsche Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung, in der die Menschenrechte verankert sind. Gabriel wollte das als bewusste Stellungnahme zur aktuellen Situation verstanden wissen - sowohl was die Menschenrechte angeht, als auch die starke historische Verbindung zwischen Deutschland und den USA."Wir wollen zeigen, dass wir an der transatlantischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland, aber natürlich auch Europa und den USA festhalten wollen", betonte Gabriel. Im Verhältnis zwischen Deutschland und den USA sei es häufiger zu Unstimmigkeiten, sogar zu echten Konflikten gekommen. Deutschland gehe selbstbewusst in den Dialog mit dem großen Partner. "Wir sind ein Land und ein Kontinent von großer wirtschaftlicher Stärke", sagte Gabriel. "Wir haben nichts zu verbergen, wir sind selbstbewusst, wir haben etwas anzubieten, auch für die transatlantische Partnerschaft."