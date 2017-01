Es ist wahrscheinlich die letzte Fernreise Steinmeiers als Außenminister. Zum Abschluss hat er sich ein Ziel ausgesucht, das Hoffnung in Zeiten festgefahrener Krisen gibt: Kolumbien.

Besuch bei Farc-Rebellen

Kriminelle übernehmen

Bogotá. Viel Zeit bleibt Frank-Walter Steinmeier nicht mehr in seinem Job. Als der Außenminister in der Nacht zu Freitag auf dem Flughafen El Dorado von Bogotá landet, sind es noch 30 Tage bis zur Bundesversammlung, auf der er sich zum Bundespräsidenten wählen lassen will. Vorher will er weiter durch die Bundesländer touren, um sich bei den Wahlleuten vorzustellen. Da muss man sich genau überlegen, welche außenpolitischen Akzente man in der verbleibenden Zeit noch setzen will.Der Akzent seines nur 19-stündigen Besuchs in Kolumbien heißt: Hoffnung. Steinmeiers zweite Amtszeit seit 2013 war von Krisen geprägt. In Syrien wurde der Krieg immer brutaler, in der Ost-Ukraine kam der Friedensprozess nicht voran und an Fortschritte im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist gar nicht erst zu denken.Aber es gibt sie noch, die Erfolge der Krisendiplomatie. Mit dem Iran verhandelte der Westen zwölf Jahre, um zu einer Einigung über das Atomprogramm zu kommen. In Kolumbien liegen die ersten Friedensbemühungen zwischen Regierung und der linken Guerilla-Gruppe Farc sogar mehr als 30 Jahre zurück. Nach mehr als 220 000 Toten stand Ende November ein Friedensplan, den der Kongress wenig später verabschiedete.Jetzt muss er "nur noch" umgesetzt werden. Um dabei mitzuhelfen, ist Steinmeier nach Kolumbien gekommen. Schon vor seiner Abreise lobt er die Zähigkeit, den Mut und die Kompromissbereitschaft, die zum Friedensabkommen geführt haben. "Ich hoffe, dass dieses positive Beispiel auch Schule macht in anderen Regionen der Welt." Steinmeier kennt Kolumbien ziemlich gut. Als für die Geheimdienste zuständiger Kanzleramtschef trudelten bei ihm Ende der 1990er Jahre regelmäßig Meldungen über Entführungen deutscher Touristen in Kolumbien ein. Ziel der Rebellen war es, mit dem Lösegeld ihren Bürgerkrieg zu finanzieren. Die Guerilla ELN verfährt bis heute so. Mit ihr hat die Regierung vor allem deswegen noch keine Friedensverhandlung aufgenommen. Die rund 5800 Farc-Kämpfer verlassen dagegen seit Dezember ihre Gebiete, um ihre Waffen abzugeben.Als einer der ersten hochrangigen Politiker aus dem Ausland wollte sich Steinmeier in einer Entwaffnungszone südlich von Bogotá ein Bild machen - und mit Ex-Rebellen sprechen. Damit macht er sich nicht überall in Kolumbien beliebt. Die Opposition ist dagegen, die früheren Guerilleros zu "hofieren". Ex-Präsident Álvaro Uribe - der prominenteste Kritiker des Friedensabkommens - wandte sich gegen einen für Ende Januar geplanten Besuch des französischen Präsidenten François Hollande bei den Farc-Rebellen. Es sei kein Signal der Freundschaft mit dem kolumbianischen Volk, dass er die Einladung einer verbrecherischen und noch immer bewaffneten Organisation akzeptiere. Die Äußerungen zeigen, wie umstritten der Frieden mit der Farc ist. Die Mehrheit der Kolumbianer hatte ein erstes Friedensabkommen vergangenes Jahr in einem Referendum abgelehnt, weil die Rebellen ihnen zu glimpflich dabei wegkamen.Probleme bereiten auch kriminelle Gruppen, die nun mit der ELN um frühere Farc-Gebiete konkurrieren. Schätzungen zufolge haben dies Banden über 30 000 Mitglieder. Gerade der Kokainhandel gilt als lukrativ und könnte in früheren Farc-Gebieten von anderen Gruppen übernommen werden. Für Steinmeier überwiegt trotzdem die Hoffnung. Zur Unterstützung des Friedensprozesses wird mit deutschen Steuermitteln ein Friedensinstitut gegründet, zu dessen Aufgaben die Beratung und die Konfliktforschung gehören.