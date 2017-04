Berlin. Von der am Donnerstag eröffneten "Kampa17" im Berliner SPD-Hauptquartier aus sollen in den kommenden fünf Monaten bis zu 100 SPD-Mitarbeiter an Strategien arbeiten, wie Kanzlerin Angela Merkel zu schlagen ist.

Mit einer Mischung aus Haustürbesuchen und Werbung in den sozialen Medien will die SPD ihren Spitzenkandidaten Martin Schulz bei der Bundestagswahl am 24. September ins Kanzleramt bringen. Mit "Kampa17" werde der modernste Wahlkampf aller Zeiten gelenkt, sagte Generalsekretärin Katarina Barley. Für SPD-Wahlkämpfer wurden ein "Mobilitätsplaner" und eine "Tür-zu-Tür-App" entwickelt. Die Werkzeuge sollen beim Aufspüren und Befragen potenzieller Wähler helfen. Die Anwendungen zeigen vor allem Viertel in denen jene Bürger wohnen, die für die Sozialdemokratie Sympathien haben.