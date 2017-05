Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen könnten CDU und SPD nach der Landtagswahl über eine Große Koalition verhandeln. Bei einigen Themen liegen beide Parteien aber auseinander.

Innere Sicherheit: CDU-Wahlsieger Armin Laschet will stärker gegen mobile Straftäter und reisende Banden vorgehen. Dafür setzt er auch auf Schleierfahndung, also auf verdachtsunabhängige Kontrollen. Die SPD lehnt das ab. Probleme dürfte es auch geben, weil die CDU die Videoüberwachung ausweiten will. Die von Rot-Grün eingeführte Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte möchte die CDU wieder abschaffen.Schule: Die CDU will die Gymnasien entscheiden lassen, ob sie beim Abi nach acht Jahren bleiben (G8) oder einen einmaligen Wechsel zu G9 vollziehen. Die SPD plädiert für ein flexibles Model: Schüler sollen an derselben Schule entweder nach acht oder neun Jahren Abitur machen können.Kitas: Die SPD sagt zu, zum Kindergartenjahr 2018/19 eine Gebührenfreiheit für eine Kernzeit von 30 Kita-Wochenstunden einzuführen. Die CDU lehnt das als "nicht finanzierbar" ab.Wirtschaft: Die CDU will den rot-grünen Landesentwicklungsplan ändern, weil er die wirtschaftliche Entwicklung blockiere. Zudem ist der CDU die "handswerks- und gaststättenfeindliche" Hygiene-Ampel ein Dorn im Auge. Sie soll ebenso abgeschafft werden wie das rot-grüne Tariftreue- und Vergabegesetz.