Kabul/Mossul. "Die nächste entscheidende Schlacht wird wohl in Rakka geschlagen werden", urteilt der Sulzbach-Rosenberger Georg Taubmann über den aktuellen Stand des Kampfes gegen die Terrororganisation des IS. Als internationaler Leiter der christlichen Hilfsorganisation Shelter Now ist Taubmann mit den politischen Verhältnissen im Irak und in Afghanistan bestens vertraut. Im Jahr 2002 selbst monatelang in Taliban-Geiselhaft gehalten und mit dem Tod durch Erschießen bedroht, hat er die islamistische Bedrohung am eigenen Leib erfahren.

Massive Werbung

Spendenkonto Shelter Now Zur Zeit besucht der Oberpfälzer Georg Taubmann, Internationaler Leiter der Hilfsorganisation Shelter Now, die Brennpunkte der Flüchtlingsnot in Afghanistan und Nordirak. "Ich will damit auch die lokalen Mitarbeiter ermutigen und bei aktuellen Problemlösungen helfen." Die Flüchtlingslager in Erbil und Suleymania erleben derzeit den Ansturm Hunderttausender Kriegsflüchtlinge, die nur noch besitzen, was sie am Leib tragen. Ihr neuer Feind ist der Winter mit beißender Kälte. Daher stehen bei Shelter jetzt die Winter-Notprogramme mit Verteilung von Decken, Zelten, Heizmaterial, Nahrungsmitteln und Trinkwasser an erster Stelle.



Wer mithelfen möchte, kann spenden: Spendenkonto Shelter Now Germany e.V., Bank: Nord/LB Hannover, BLZ: 250 500 00, Konto-Nr.: 25 23 058. SWIFT-BIC: NOLADE2H, IBAN: DE65 2505 0000 0002 5230 58 (rlö)

Der Islamische Staat sucht gezielt den Schulterschluss zu nationalen islamistischen Terrorgruppen. Georg Taubmann

Derzeit ist er mit Shelter wieder im Raum Kabul und Herat, aber auch in den Flüchtlingslagern des Nordirak mit Hilfsaktionen befasst, um die Not der Hunderttausenden von Heimatlosen zu lindern. Da mit dem Fall der IS-Hochburg Mossul zeitnah zu rechnen ist, macht sich die Führungsspitze des Islamischen Staat zunehmend auf den Rückzug nach Rakka, der "Hauptstadt" des Terrorsystems in Syrien.Dort rechnet Georg Taubmann mit einer weiteren blutigen Auseinandersetzung. Aber auch in der Region Mossul ist neuer Ärger programmiert, da sowohl die irakische Regierung als auch die kurdischen Milizen nach der Niederringung der IS-Kämpfer Anspruch auf dieses Gebiet erheben. "Die Kurden werden sich aus den einmal eroberten nordirakischen Stellungen nicht zurückziehen, sie haben inzwischen auch Kurkuk in ihrer Hand", so Georg Taubmann in einem Gespräch mit unserer Redaktion via Satelliten-Telefon. Zusätzliche Brisanz liefert die Tatsache, dass Kurkuk als sehr ölreiches Gebiet mit zahlreichen Förderstellen für alle Seiten interessant ist. Längst ist ja dort die "Autonome Republik Kurdistan mit den Städten Erbil, Suleymania, Dohuk (nahe der Grenze zur Türkei) und neuerdings Kurkuk ausgerufen. In Kurkuk gibt es massive ethnische Konflikte auch aufgrund der Tatsache, dass der ehemalige irakische Machthaber Hussein in der ursprünglich kurdischen Stadt gezielt Araber ansiedelte.Mit dem IS wird man sich nach Einschätzung Taubmanns noch längerfristig beschäftigen müssen, denn die Terrororganisation ist massiv dabei, sich neue Bastionen zu errichten. So in Libyen, wo die Dschihadisten inzwischen sehr stark vertreten sind. "IS-Zellen gibt es aber auch schon in Afghanistan, wo sie mit brutalem Terror noch weit mehr Schrecken verbreiten als die Taliban. Mehrere Massaker in jüngster Vergangenheit, darunter auch ein Anschlag auf eine schiitische Moschee im ostafghanischen Dschalalabad mit vielen Toten und Verletzten, gehen auf das Konto des IS."Der Islamische Staat", so berichtet Georg Taubmann, "sucht gezielt den Schulterschluss zu nationalen islamistischen Terrorgruppen wie etwa den Taliban in Afghanistan oder Boko Haram in Somalia und Mali. Und der IS bleibt auch deshalb brandgefährlich, weil er über eine perfekt organisierte und supereffektive Propaganda-Maschine verfügt, mit der nach wie vor auch über Internet Kämpfer in Europa angeworben werden."