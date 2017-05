Am 3. Mai ist Tag der Pressefreiheit. Zu feiern gibt es nichts. So ist es auch nicht gedacht. Der Tag soll an die Bedeutung freier Berichterstattung erinnern und daran, dass sie oft eingeschränkt wird. Bedroht ist sie nicht nur in Diktaturen.

Drohungen in Deutschland

Türkei weit zurück

Ich fürchte, dass die Verhaftungswellen, die es immer wieder gegeben hat, noch nicht zu Ende sind. Ob sich das jetzt nach dem Referendum ändern wird, da bin ich äußerst pessimistisch. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes zur Lage in der Türkei

Pressefreiheit ist der Garant für die Demokratie. Wir brauchen Meinungsvielfalt, Diskurs und Dialog. Wir brauchen Journalisten, die recherchieren, beschreiben, aus ihrer Sicht analysieren und bewerten und damit den demokratischen Austausch und Meinungsbildungsprozess bereichern. Angelika Niebler (CSU), Europaabgeordnete

Drei Fragen an Yoko Ono

Tag der Pressefreiheit Der Internationale Tag der Pressefreiheit erinnert an die Einschränkungen der freien Berichterstattung in vielen Staaten. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte 1993 den 3. Mai auf Vorschlag der Unesco zum Welttag der Pressefreiheit. Die Unesco, die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, hatte bereits zwei Jahre zuvor die "Erklärung von Windhuk" verabschiedet, die Zensur als eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte kritisiert. Die Botschaft lautet, dass jeder Journalist überall das Rechthaben muss, frei und ohne Angst berichten zu können. Den ersten Welttag der Pressefreiheit gab es 1994. Seit 1997 verleiht die Unesco am 3. Mai den Guillermo-Cano-Preis zum Gedenken an den 1986 ermordeten kolumbianischen Journalisten. Dieses Jahr erhielt der 52-jährige Dawit Isaak), ein seit 2001 inhaftierter Reporter aus Eritrea, den Preis. (KNA/dpa)

Berlin. Zum Thema Pressefreiheit gibt es überwiegend schlechte Nachrichten. Das ist nichts Besonderes. Aber die jüngsten Entwicklungen geben Organisationen wie Reporter ohne Grenzen, die vergangene Woche ihre Rangliste der Pressefreiheit vorgestellt hat, immer mehr Anlass zur Sorge: In fast zwei Dritteln der dort berücksichtigten 180 Länder hat sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr noch einmal verschlechtert. Beunruhigend auch: Es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen unter den Diktaturen, die Zensur üben und Journalisten verfolgen. Auch in demokratischen Staaten sprechen Politiker zunehmend abfällig über Journalisten, versuchen Medien zu kontrollieren oder unliebsame Berichterstattung zu unterdrücken.Und in Deutschland? Auch hier ist nicht alles so, dass es nicht besser werden könnte. Im Gegenteil. Reporter ohne Grenzen kritisiert, erneut seien Journalisten erschreckend vielen tätlichen Angriffen, Drohungen und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt gewesen. Unverändert auf Platz 16 ist Deutschland von der Spitze der Rangliste, wo Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und die Niederlande zu finden sind, weit entfernt.Und weil die Lage weltweit prekärer wird, sei das für Deutschland eigentlich eine Verschlechterung, sagte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall. Dass Deutschland nicht weiter nach vorne gerückt ist, liege nicht zuletzt an staatlichen Repressionen. "Stichwort Vorratsdatenspeicherung, BND-Gesetz, Whistleblowerschutz. Ich darf daran erinnern, dass im Koalitionsvertrag stand, dass man den Schutz von Whistleblowern verbessern wollte", sagte Überall. "Das ist nicht eingelöst worden, und das wird die Große Koalition bis zur Bundestagswahl wohl auch nicht mehr schaffen."Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Dietmar Wolff, warnt vor einer Erosion der Glaubwürdigkeit: Hinter der erschreckenden Zunahme von Fake News in den sozialen Medien genau wie hinter den "Lügenpresse"-Vorwürfen stünden gezielte Interessen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien zu erschüttern. Das geplante Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das zum Beispiel Facebook zwingen soll, strafbare Inhalte zu löschen, sei keine Hilfe dagegen.Auch Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), kritisierte, so gut das Gesetz vielleicht gemeint sei, so sicher werde es die Meinungs- und Pressefreiheit schwächen. Der Staat dürfe Facebook nicht zum größten Zensor machen, warnte er. Stattdessen fordert der VDZ unter anderem, nicht nur rechtswidrige Veröffentlichungen zu bekämpfen, sondern auch zu verhindern, dass Quasi-Monopolisten wie Facebook nach eigenem Gutdünken bestimmte rechtmäßige Inhalte nicht veröffentlichten.In vielen anderen Ländern wird die Pressefreiheit sehr viel direkter unterdrückt, wie in der Türkei. Gerade erst in der vergangenen Woche wurde dem "Stern"-Korrespondenten Raphael Geiger die Verlängerung seiner Akkreditierung verweigert. Und türkische Journalisten trifft es oft noch deutlich härter. "Ich fürchte, dass die Verhaftungswellen, die es immer wieder gegeben hat, noch nicht zu Ende sind", sagte DJV-Chef Frank Überall. "Ob sich das jetzt nach dem Referendum ändern wird, da bin ich äußerst pessimistisch."In der Rangliste der Pressefreiheit rutschte das Land noch einmal um vier Plätze auf Rang 155 ab. Nach Einschätzung von Marie Lucas, Türkei-Expertin bei Amnesty International in Deutschland, werden in dem Land inzwischen "alle kritischen Stimmen in atemberaubenden Tempo mundtot gemacht". Das treffe alle, die sich kritisch gegen die Regierungspolitik äußern. "Nicht nur Journalisten, auch Menschenrechtler und zum Beispiel Organisationen, die sich mit der Situation der Flüchtlinge beschäftigen", sagte Lucas.In anderen Ländern sieht es seit Jahren mit Blick auf die Pressefreiheit gleichbleibend finster aus. Eritrea und Nordkorea haben ganz am Ende der traurigen Rangliste lediglich die Plätze 179 und 180 getauscht - Nordkorea liegt nun ganz hinten. Syrien bleibt auf Rang 177, China auf 176. Ob sich daran bis zum nächsten Tag der Pressefreiheit viel ändert, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai hat sich Yoko Ono künstlerisch mit dem Thema beschäftigt. Das Motiv zeigt auf einer großen weißen Fläche den Schriftzug "free you, free me, free us, free them (befrei dich, befrei mich, befrei uns, befrei sie)", handgeschrieben von der 84-jährigen Menschenrechtsaktivistin, Filmemacherin und Künstlerin. In Interview erklärt die Witwe von Ex-Beatle John Lennon ihr Verständnis von Meinungsfreiheit.Yoko Ono: Einfach, dass du tun kannst, was du willst.Politik geht jeden an, ob sie es nun wissen oder nicht.Wir alle brauchen Unterstützung bei unseren Anstrengungen für Frieden und Freiheit.