Berlin/Düsseldorf. Der Manchester-Attentäter Salman Abedi ist nach Erkenntnissen der Polizei vier Tage vor dem Anschlag über den Flughafen Düsseldorf nach Großbritannien geflogen. Er sei hier nur umgestiegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bisher hätten die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden zu keinen weiteren Erkenntnissen für Kontakte des Mannes nach Nordrhein-Westfalen geführt. Im Jahr 2015 sei er bereits einmal von Frankfurt aus nach Großbritannien gereist. Auch dabei war er nach ZDF-Informationen auf der Durchreise. Jetzt sei er aus der Türkei nach Düsseldorf gekommen und weitergeflogen. Diese Informationen hätten deutsche Sicherheitsbehörden von britischen Ermittlern erhalten. Nach Informationen des ZDF war Abedi nicht im Schengen-Informations-System (SIS) registriert, also auch nicht zur Fahndung oder zur Meldung seiner Reiseaktivitäten ausgeschrieben.

In Manchester besuchte Königin Elizabeth II. am Donnerstag Terroropfer in einem Kinderkrankenhaus. Dort werden zwölf Mädchen und Jungen behandelt, die bei der Attacke nach dem Popkonzert der Sängerin Ariana Grande verletzt wurden.Unterdessen sorgte die Veröffentlichung heikler Informationen zum Anschlag in den USA für einen Krach zwischen London und Washington. US-Präsident Donald Trump verurteilte die Durchstechereien amerikanischer Regierungsbehörden. Die britische Premierministerin Theresa May hatte zuvor angekündigt, sie wolle Trump persönlich zur Rede stellen. Nach dem Attentat hatten US-Medien über unveröffentlichte Erkenntnisse britischer Behörden berichtet. Laut BBC wird die Polizei von Manchester deswegen keine Informationen mehr an die USA liefern. Die Polizei geht davon aus, dass Abedi kein Einzeltäter war, sondern dass ein Terrornetz hinter der Bluttat steckt. In Großbritannien wurde acht Verdächtige festgenommen. Nach Angaben einer muslimischen Stiftung wussten die Behörden seit zwei Jahren von Abedi. Man habe sie zweimal über seine extremistischen Äußerungen informiert. (Seite 2)