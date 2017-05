Manchester. Mit einem Großaufgebot an Ermittlern versucht die Polizei in Großbritannien das islamistische Netzwerk des Selbstmordattentäters von Manchester aufzuklären. Sie geben dabei auch wieder Informationen an die US-Behörden weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump der britischen Premierministerin Theresa May zugesagt hat, Informationslecks zu schließen. Die britische Innenministerin Amber Rudd ging am Freitag davon aus, dass die höchste Terrorwarnstufe noch "ein paar Tage" gelten werde.

Die Polizei nahm am Freitagmorgen einen Verdächtigen im Stadtteil Moss Side von Manchester fest, wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Am Freitagabend meldete sie die Festnahme eines 44-jährigen Mannes im Stadtteil Rusholme. Zudem durchsuchten die Beamten Häuser in Moss Side und bei St. Helens westlich von Manchester. Bei dem Selbstmordanschlag am Montagabend auf Besucher eines Pop-Konzerts hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, 22 Menschen mit in den Tod gerissen, 116 Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 22-Jährige sei dem britischen Geheimdienst bekannt gewesen, aber nicht regelmäßig überprüft worden.Neun Männer im Alter zwischen 18 und 44 Jahren sind damit in Untersuchungshaft - darunter der ältere Bruder des Attentäters, Ismail Abedi (24). Zwei weitere Verdächtige seien inzwischen wieder auf freiem Fuß.