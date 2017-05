Der Ausgang der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag ist ungewiss. SPD und CDU kämpfen um das Amt des Ministerpräsidenten. Am Ende könnten die kleinen Parteien den Ausschlag geben.

Schulzeffekt verblasst

Traum von Jamaika

Kiel. Schafft es SPD-Regierungschef Torsten Albig? Oder gelingt der CDU mit Herausforderer Daniel Günther ein bis vor kurzem kaum denkbarer Coup? Wenige Tage vor der Wahl am Sonntag in Schleswig-Holstein wagt an der Förde niemand eine Prognose. Albig (53) und Günther (43) geben sich zuversichtlich, aber der Wahlausgang erscheint angesichts der begrenzten Aussagekraft der Umfragen sehr ungewiss. Knapp wie bei den vergangenen Wahlen dürfte es werden - auch, weil viele Wähler noch unentschlossen sind.In Umfragen rangierte die CDU zuletzt mit 32 Prozent vor der SPD. Zuvor lag die SPD monatelang vorn und eine Neuauflage der Koalition aus SPD, Grünen und SSW (Südschleswigscher Wählerverband) erschien wahrscheinlich. Inzwischen macht sich das bundesweite Verblassen des "Schulz-Effekts", der Euphorie um den Kanzlerkandidaten, im Norden negativ bemerkbar. Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai wachsen bei den Genossen die Sorgen. Es geht bei beiden Abstimmungen schließlich auch um die Ausgangslage für die Bundestagswahl Ende September.Im Norden häuften sich für die SPD zuletzt Negativeffekte. So verlor Albig aus Expertensicht das TV-Duell gegen Günther. Hinzu kamen ein verunglücktes "Bunte"-Interview über seine Ehepläne und die Trennung von seiner Frau sowie die Kritik von Parteichef Martin Schulz und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Kieler Abschiebestopp für Afghanistan. Zugleich setzte Günther im Wahlkampf Akzente bei Themen mit hohem Zustimmungspotenzial: Der CDU-Kandidat will flächendeckend weg vom Turbo-Abitur und verlangt größere Abstände zwischen neuen Windanlagen und Wohnhäusern. Außerdem möchte er die Grunderwerbsteuer senken und verspricht einen zügigen Weiterbau der A20. Die SPD setzt vor allem das Signal "Weiter so", propagiert mehr Gerechtigkeit und sagt zu, mittelfristig Eltern von allen Kita-Kosten zu befreien.Doch die Chance auf eine Neuauflage der Regierungskoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und SSW ist wegen der Schwäche der SPD gesunken. Die Sozialdemokraten müssten klar über 30 Prozent kommen, was die letzten Umfragen nicht hergaben. Die Grünen hoffen auf deutlich mehr als 10 Prozent; die Umfragen signalisierten um 12 Prozent. Für den SSW, als Partei der dänischen und friesischen Minderheit von der Sperrklausel befreit, sind 4 Prozent drin. Die Grünen mit Aushängeschild Robert Habeck trotzen offenkundig dem Schwächeln der Bundespartei. Aber für sie fielen Wahlen schon öfter schlechter aus als Umfragen davor.CDU-Spitzenkandidat Günther und FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki träumen von Jamaika in Kiel - einer Koalition von CDU, FDP und Grünen. Differenzen in der Verkehrs-, Energie-, Innen- und Rechtspolitik müssen kein Koalitionshindernis sein, heißt es. Die Grünen um Habeck und die Spitzenkandidatin, Finanzministerin Monika Heinold, haben ein solches Bündnis trotz aller Bekenntnisse zur "Dänen-Ampel" nie ausgeschlossen. Es würde für die Grünen aber zur Zerreißprobe. Auch die klassische Ampel-Koalition aus CDU, SPD und Grünen wäre ein Option. Zumindest gilt SPD-Fraktionschef Ralf Stegner in der FDP nicht mehr als inakzeptables Schreckgespenst wie noch vor Jahren. Sein Verhältnis zu Kubicki hat sich auf professioneller Ebene entspannt. Dagegen wäre die "Große Koalition" erst dann eine Option, wenn kein Dreierbündnis zustande käme.Mit Spannung wird das Abschneiden der AfD verfolgt, die in den Umfragen zuletzt mit 6 Prozent schlechter dastand als in anderen Ländern. Nur: Die Populisten übertreffen bei Wahlen häufig ihre Umfragewerte.