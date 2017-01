Berlin. Die Spitzen von Staat und Gesellschaft haben sich mit einem Trauergottesdienst von dem am 10. Januar gestorbenen früheren Bundespräsidenten Roman Herzog verabschiedet. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, würdigte am Dienstag im Berliner Dom vor allem dessen Einsatz für die Verständigung mit den östlichen Nachbarn Deutschlands. Er sei "als Präsident zum Botschafter der Versöhnung geworden". Herzog soll am Freitag in Schöntal (Baden-Württemberg) beigesetzt werden. Bild: dpa