Koblenz. Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sehen sich die europäischen Rechtspopulisten im Aufschwung. Bei einem großen Auftakttreffen fürs Wahljahr am Samstag in Koblenz formulierten sie einen eigenen Machtanspruch. Allerdings sahen sie sich auch Protesten ausgesetzt, die stärker als erwartet ausfielen: Rund 5000 Demonstranten gingen gegen die AfD, die französische Partei Front National, die österreichische FPÖ und die niederländische Wilders-Partei auf die Straße. In Europa stehen Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und in Deutschland an. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry sagte vor rund 1000 Teilnehmern, in den USA habe Trump "einen Weg aus einer Sackgasse" gewiesen - und "genauso wollen wir das für Europa tun". Petrys Ehemann, der nordrhein-westfälische AfD-Chef Marcus Pretzell, hatte das Treffen mit der EU-Parlamentsfraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) organisiert. Pretzell räumte zudem in Koblenz ein, dass seine Reise auf die Krim eine russische Stiftung bezahlt habe. Gegen den Kongress in Koblenz protestierten unter anderem Spitzenpolitiker der Bundestagsparteien, darunter SPD-Chef Sigmar Gabriel und die Grünen-Vorsitzende Simone Peter. (Kommentar)