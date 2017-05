Trump will sich Botschaft merken

Vatikan. US-Präsident Donald Trump hat Papst Franziskus am Ende seines Besuchs im Vatikan versichert, dessen Worte nicht zu vergessen. "Danke, danke, ich werde nicht vergessen, was Sie gesagt haben", sagte Trump am Mittwoch. Der Papst hatte ihn zu einer halbstündigen Audienz empfangen. Der Papst überreichte Trump eine Medaille mit einem Olivenzweig. "Ein Symbol des Friedens", sagte der Argentinier. Trump antwortete: "Frieden können wir gebrauchen." Mit auf den Weg gab ihm der Papst auch seine Friedensbotschaft von 2017 sowie drei seiner Schriften. Der US-Präsident schenkte dem Pontifex eine Box mit Büchern von Martin Luther King. Bild: dpa