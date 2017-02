Berlin. Bauernregeln sind eigentlich nichts, worüber man sich im politischen Berlin allzu sehr erregt. Erstens gibt es den Deutschen Wetterdienst, zweitens wächst zwischen Bundestag und Kanzleramt kein Getreide. Doch dann kam Barbara Hendricks.

"Steh'n im Stall zu viele Kühe, macht die Gülle mächtig Mühe", dichtet ihr Umweltministerium, oder: "Ohne Blumen auf der Wiese geht's der Biene richtig miese." Oder auch: "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein." Albern? Schlecht gereimt? Ansichtssache. Für einen Berliner Minister und einen großen Verband sind die Sprüchlein aber eine ernsthafte Provokation.Von "großer Verärgerung" schreibt Agrarminister Christian Schmidt. Da werde der gesamte bäuerliche Berufsstand "an den Pranger gestellt". Der Bauernverband nennt es eine "inhaltliche Bankrotterklärung". Am Sonntag nun die Antwort aus dem Hause Hendricks, in ungewohnt scharfem Ton: Das sei eine "bewusste Fehldeutung" der Reime. Inhaltlich habe niemand sie widerlegt. Und: Um "jeden Millimeter an Verbesserungen" habe sie ringen müssen in den vergangenen Jahren. Dabei wollte die Umweltministerin doch - nach eigenen Angaben - niemanden auf die Palme bringen mit ihren "neuen Bauernregeln" auf Plakaten in über 70 Städten und im Netz, sondern Bürger anregen, sich an einer Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft in Europa zu beteiligen. Aber Moment, warum macht das die Umweltministerin, warum nicht der Landwirtschaftsminister? Das ist der Kern des Konflikts.Schmidt und Hendricks sind per du und gehen eigentlich sehr freundlich miteinander um. Inhaltlich geraten die beiden Minister aber regelmäßig aneinander - oft, weil die SPD-Frau vom Niederrhein im Ressort des CSU-Manns aus Franken wildert. Er ist der Minister für Landwirtschaft und Tierhaltung, ihre Aufgabe ist der Schutz von Boden, Wasser, Luft und Klima. Das lässt sich nicht trennen.Der Bauernverband hat derweil eigene "Bauernregeln" erdacht, die Sorgen der Branche beschreiben sollen. "Frisst der Schädling Raps und Weizen, gab's keinen Pflanzenschutz zum Beizen." Oder: "Schließt der Bauer Hof und Stall, brachten Umweltauflagen ihn zu Fall."