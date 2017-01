In der Großen Koalition gibt es Uneinigkeit über die Konsequenzen aus dem Anschlag von Berlin. Es geht weiter um die Abschiebehaft für islamistische Gefährder und den Entzug von Entwicklungshilfe als Druckmittel. Jetzt schaltet sich auch der Finanzminister ein.

Haft ohne Zeitlimit

Berlin. (dpa/KNA) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen die Streichung von Entwicklungshilfe für Staaten ausgesprochen, die abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen. Der aus Tunesien stammende Berliner Attentäter Anis Amri hatte trotz Ablehnung seines Asylantrags nicht abgeschoben werden können, weil sein Land zunächst keine Ersatzpapiere ausstellen wollte."Natürlich müssen die Länder mit uns kooperieren. Aber wenn sie es nicht tun, ist es keine Lösung, einfach Entwicklungshilfe zu streichen", sagte Schäuble der "Süddeutschen Zeitung". Zuvor war bereits Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) Forderungen von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) entgegengetreten, solche Staaten über die Entwicklungshilfe zu sanktionieren. Auch die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) kritisiert eine mögliche Kürzung der Entwicklungshilfe als Druckmittel. "Diese Maßnahmen treffen die Falschen - die dort ohnehin notleidenden Bevölkerungsgruppen", sagte Martin Dutzmann, evangelischer Vorsitzender der GKKE, am Freitag.CDU-Parteivize Thomas Strobl hat am Freitag auch eine unbeschränkte Abschiebehaft für Gefährder und Kriminelle ins Spiel gebracht. Er sagte der "Welt": "Wer seine Identität verschleiert und täuscht, wer kriminell ist, wer in der Gefährderszene unterwegs ist, muss sofort aus dem Asylverfahren herausgenommen werden. Ende und Aus. Bis zur Ausreise müssen diese Leute in Abschiebehaft."In der Auseinandersetzung um die Anerkennung Marokkos, Algeriens und Tunesiens als sichere Herkunftsländer forderte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) zudem SPD-Chef Sigmar Gabriel auf, die SPD-Ministerpräsidenten "auf Linie" zu bringen. "Wir haben unsere grünen Partner in Baden-Württemberg davon überzeugt. Nun muss auch die SPD in den von ihr regierten Ländern dafür sorgen, dass eine Mehrheit dafür im Bundesrat zustande kommt."