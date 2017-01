London. Das höchste britische Gericht hat die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May gebremst. Die britische Regierung darf nicht ohne Zustimmung des Parlaments den Austritt des Landes aus der Europäischen Union einleiten. Das entschied der Supreme Court am Dienstag in London. Das Urteil stellt nicht den EU-Austritt an sich infrage, könnte aber Mays Brexit-Zeitplan verzögern.

Die Initiatorin des Prozesses, die Londoner Investmentmanagerin Gina Miller, zeigte sich nach dem Urteil erleichtert: "Kein Premierminister, keine Regierung kann erwarten, nicht hinterfragt oder herausgefordert zu werden." Die britische Regierung zeigte sich enttäuscht, will aber wie geplant bis zum 31. März die Erklärung für die Trennung von der EU in Brüssel einreichen. Dafür könnte sie Medienberichten zufolge bereits an diesem Donnerstag einen Gesetzesvorschlag einbringen, um das Parlament über die Austrittserklärung abstimmen zu lassen. Das Gesetz werde ausschließlich dem Zweck dienen, der Regierung die Vollmacht für die Erklärung zu übertragen, sagte Brexit-Minister David Davis. Gleichzeitig warnte Davis die Abgeordneten ausdrücklich davor, die Abstimmung zu nutzen, um den Brexit zu verzögern. "Es gibt kein zurück", betonte der Minister. Oppositionsführer Jeremy Corbyn (Labour) kündigte an, den Weg der Regierung nicht zu blockieren. "Labour respektiert den Ausgang des Referendums", sagte er. Die EU-Kommission hält sich weiterhin extrem zurück. Interne Rechtsfragen von Mitgliedsstaaten kommentiere man nicht, sagte Sprecher Margaritis Schinas in Brüssel.Die elf Richter bestätigten in dem Berufungsverfahren ein früheres Urteil mit einer Mehrheit von acht zu drei Stimmen. Das Gericht sprach den Regionalparlamenten von Schottland, Wales und Nordirland allerdings kein Mitspracherecht bei der Austrittserklärung zu. Schottland und Nordirland hatten sich beim Referendum im vergangenen Sommer mehrheitlich für den Verbleib in der EU ausgesprochen.