Mauer, Abschiebungen, Strafzölle: US-Präsident Trump hat den Nachbarn in den vergangenen Wochen immer wieder vor den Kopf gestoßen. Jetzt schickt er seinen Chefdiplomaten zu Gesprächen nach Mexiko.

Gegen Abschiebe-Pläne

"Phänomenale Beziehung"

Mexiko-Stadt. Sicherheit, Migration, Handel - zwischen den USA und Mexiko scheint seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nichts mehr sicher. Inmitten der steigenden Spannungen hat nun US-Außenminister Rex Tillerson das Nachbarland besucht. Am Donnerstag war ein Treffen mit seinem Amtskollegen Luis Videgaray geplant. Begleitet wurde Tillerson von Heimatschutzminister John Kelly.Kurz vor Tillersons Ankunft schlug Videgaray schon einmal Pflöcke ein. Mexiko werde keine aus den USA abgeschobenen Migranten anderer Länder aufnehmen, sagte er am Mittwoch. "Wenn die US-Regierung darauf besteht, Nicht-Mexikaner nach Mexiko abzuschieben, haben wir keine Veranlassung, sie aufzunehmen." Er reagierte damit auf eine neue Richtlinie des US-Heimatschutzministeriums, nach der künftig illegale Migranten beispielsweise aus Mittelamerika nach Mexiko zurückgeschickt werden können, wenn sie über Mexiko in die Vereinigten Staaten eingereist sind. Bislang arbeitet Mexiko bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung eng mit den USA zusammen. Die mexikanischen Behörden stoppen jedes Jahr Zehntausende Migranten aus Mittelamerika auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten.US-Heimatschutzminister Kelly versicherte am Mittwoch bei einem Besuch in Guatemala, es werde keine Massenabschiebungen geben. Die neuen Richtlinien seines Hauses gegen illegale Migranten verteidigte er aber. "Präsident Trump hat mich beauftragt, die Kontrolle über unsere Grenze wieder herzustellen", sagte er. Angesichts der rauen Tons zwischen den USA und Mexiko bewertete das Weiße Haus das Verhältnis beider Staaten überraschend positiv. "Ich glaube, wir haben eine phänomenale Beziehung zu Mexiko und pflegen einen unglaublichen und robusten Dialog der beiden Nationen", sagte US-Regierungssprecher Sean Spicer. Der mexikanische Wirtschaftsminister Guajardo wunderte sich über diese Einschätzung. "Das sind alternative Fakten", sagte er.