Istanbul. Der in der Türkei festgenommene "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel bleibt vorerst in Polizeigewahrsam. "Am Montag teilte die Polizei Yücels Rechtsanwälten mit, dass der Staatsanwalt die Verlängerung des Gewahrsams um weitere sieben Tage verfügt hat", meldete die Tageszeitung "Welt". Der Journalist - der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt - war vergangenen Dienstag wegen Terrorverdachts festgenommen worden.

Während des Ausnahmezustands können Verdächtige in der Türkei sieben Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden. Diese Frist wäre bei Yücel (43) am heutigen Nachmittag ausgelaufen. Der Gewahrsam kann - wie in seinem Fall - auf Beschluss des Staatsanwaltes um weitere sieben Tage verlängert werden. Spätestens nächste Woche Dienstag muss Yücel entweder freigelassen oder einem Haftrichter vorgeführt werden."Jeder Schritt, ihn in Untersuchungshaft zu stecken, wäre unheimlich beängstigend", sagte der Türkei-Experte der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Andrew Gardner. Amnesty forderte die sofortige Freilassung Yücels. Yücel gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es von der "Welt".