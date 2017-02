Osnabrück. In der Diskussion um eine stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum befürwortet der Städtetag die Gesetzespläne der Bundesregierung. "Wir unterstützen die Möglichkeit der Verschärfung der Videoüberwachung", sagte am Mittwoch die Präsidentin des Deutschen Städtetages, die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU), nach einer Sitzung des Kommunalverbands in Osnabrück.

Die Überwachung öffentlicher Plätze sei nach einer Einzelfallentscheidung bisher möglich gewesen, wenn es sich um "bekannte Kriminalitätsschwerpunkte" handele. Es gehe immer um die Abwägung des individuellen Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auf der einen und dem Schutz vor Straftaten auf der anderen Seite. Die Bundesregierung sei dabei, die Rechtsgrundlagen für diese Einzelfallentscheidungen zu verändern und die Voraussetzungen für Videoüberwachungen zu vereinfachen. Im Bundestag wird derzeit - auch als Konsequenz aus den jüngsten Terroranschlägen - über einen Gesetzentwurf zur Ausweitung der Videoüberwachung beraten.Allerdings müsse dies Aufgabe der Polizei bleiben und dürfe nicht auf die Ordnungsämter übertragen werden, sagte Lohse. "Der Druck auf die Kommunen wird immer stärker, selber Videoüberwachung zu machen", sagte sie. Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sei aber eindeutig Sache der Polizei. "Spätestens seit den Erfahrungen, die man in Berlin gemacht hat, werden die Sicherheitskonzepte, die man gemeinsam erarbeitet hat, anders aussehen."