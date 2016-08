Frankfurt. "Gestern, als Eva den Judenstern annähte, tobsüchtiger Verzweiflungsanfall bei mir. Auch Evas Nerven zu Ende." So schrieb Victor Klemperer am 20. September 1941 über sich und seine Frau in sein Tagebuch. Einen Tag zuvor hatten die Nationalsozialisten die "Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden" in Kraft gesetzt. Erlassen worden war sie am 1. September, vor 75 Jahren. Alle jüdischen Bürger über sechs Jahre hatten den gelben Davidstern, in der NS-Propaganda "Judenstern" genannt, gut sichtbar an ihrer Kleidung zu tragen. Ein weiterer Schritt der Diskriminierung - der letzte vor Beginn der Deportationen in die Vernichtungslager.

Auf Drängen Goebbels

In den Tod getrieben

Hunderttausende nähten das Symbol widerwillig auf. Sie wussten nur zu gut, dass der Stern allgegenwärtige Stigmatisierung bedeutete. Reinhard Heydrich, Chef des NS-Reichssicherheitshauptamtes, hatte sich schon im November 1938 für die Kennzeichnung der Juden ausgesprochen, auch um die "inneren Feinde" des Reiches "für alle Welt sichtbar" zu machen, wie er formulierte: "Jeder Jude im Sinn der Nürnberger Gesetze muss ein bestimmtes Abzeichen tragen. Das ist eine Möglichkeit, die viele andere Dinge erleichtert." Die Entwürfe aus Heydrichs Amt sind erhalten geblieben: Angedacht war etwa ein Sechsstern in blauer Farbe mit schwarzen Rändern und gelbem Schriftzug "Jude". Andere Skizzen zeigen runde blaue Metallplaketten, auf die entweder ein Davidstern oder der Buchstabe "J" aufgedruckt werden sollte.Doch die Pläne blieben zunächst in der Schublade, Historikern zufolge vermutlich aus Sorge vor negativen Reaktionen im Ausland. Propagandaminister Joseph Goebbels drängte Hitler dann zu einer Entscheidung. Am 18. August 1941 genehmigte Hitler die Einführung des Sterns, eine Nachricht, die sich in der Hauptstadt wie ein Lauffeuer verbreitete.Laut Heydrichs Polizeiverordnung war es "verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen". Der hatte aus einem "handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift ,Jude' zu bestehen". Das Abzeichen "ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen". Außerdem war es Juden fortan verboten, Orden und sonstige Ehrenzeichen zu tragen sowie ihren Wohnbezirk ohne eine polizeiliche Genehmigung zu verlassen: entscheidende "Vorausmaßnahme" für den Transport der Opfer in die Vernichtungslager, der im Oktober 1941 begann.Das Verteilen der Sterne überließen die NS-Behörden den jüdischen Repräsentanten der "Reichsvereinigung der Juden in Deutschland". Pro Person sollten vier Sterne ausgegeben werden. Den Zuschlag für deren Herstellung erhielt die Berliner Fahnenfabrik Geitel & Co, die innerhalb weniger Tage den Auftrag ausführte. "Fast eine Million Sterne, aufgedruckt auf langen Stoffrollen und verpackt in schweren Ballen wurden geliefert", schreibt der Bochumer Historiker Hubert Schneider. Bei einer Gedenkstunde im Bundestag berichtete die Holocaust-Überlebende und Autorin Inge Deutschkron 2013: "Die Mehrheit der Deutschen, denen ich in den Straßen Berlins begegnete, guckte weg, wenn sie diesen Stern an mir bemerkte oder guckte durch mich, die Gezeichnete, durch oder drehte sich weg".Historiker Hubert Schneider schrieb: "Manche Juden waren dem zunehmenden Druck nicht mehr gewachsen, sie gaben auf. Sie schlossen sich in ihren Wohnungen ein, starben an Hunger oder wählten einen schnelleren Weg in den Freitod". Andere ließen sich kaum noch in der Öffentlichkeit sehen und wenn, so versuchten sie hinter Aktentaschen, Paketen oder Büchern das gelbe Erkennungszeichen zu verbergen. Doch "gegen diese Praxis ging die Gestapo drakonisch vor", betonte der Historiker. Die Polizei war angewiesen, die "Tragweise" der Sterne genauestens zu überwachen. Jeder Verstoß war "grundsätzlich mit Schutzhaft zu ahnden".