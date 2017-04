Karlsruhe. Ermittler dürfen Kriminelle durch Vortäuschen einer zufälligen Polizeikontrolle gezielt auf frischer Tat ertappen. Solche "legendierten" Kontrollen sind zulässig, wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch entschied. Die Karlsruher Richter hatten den Fall eines bei einer Verkehrskontrolle überführten Drogenkuriers zu entscheiden.

Um einen Hintermann in Sicherheit zu wiegen, wurde sein Auto ohne richterlichen Beschluss durchsucht, obwohl die Fahnder dem Drogenring schon seit Monaten auf der Spur waren. Alles sollte nach einem Zufallsfund aussehen. Mit dem Urteil der obersten deutschen Strafrichter steht fest, dass die Polizisten die knapp acht Kilo Kokain aus dem Verkehr ziehen durften. Das Rauschgift ist vor Gericht als Beweis verwertbar.Im April 2015 bringt der Tipp eines V-Manns die Fahnder auf die Spur einer Drogenbande. Verdeckte Ermittlungen laufen an, Verdächtige werden observiert. Als einer der Dealer in den Niederlanden neue Ware übernimmt, tut er das nicht unbeobachtet. Ein Peilsender am Auto verrät den Ermittlern am 17. August, dass sich der Mann auf den Rückweg nach Deutschland macht. Sie müssen nur noch zuschlagen.Normalerweise der Zeitpunkt, um einen Richter einzuschalten. Denn ob Wohnung oder Auto: keine Durchsuchung ohne Genehmigung. Aber der Kopf des Drogenrings ist im Ausland, und die Ermittler wollen ihn in Sicherheit wiegen. Also bitten sie die Kollegen von der Autobahnpolizei um Mithilfe: eine "zufällige" Verkehrskontrolle unter einem Vorwand, damit niemand Verdacht schöpft.