Der Präsidentenwahlkampf erschüttert das politische Frankreich. Erst fliegt der konservative Ex-Staatschef Sarkozy aus dem Rennen. Nun sorgt der Radikal-Linke Benoît Hamon bei den Sozialisten für Aufsehen. In der Partei brodelt es mächtig.

Harter Zweikampf

Vorteil für Marcon

Es geht jetzt um eine Entscheidung zwischen nicht zu realisierenden und nicht zu finanzierenden Versprechen und einer glaubwürdigen Linken, die die Verantwortung für das Land übernimmt. Manuel Valls, französischer Premier

Paris. Es war alles so schön geplant. der französische Präsident François Hollande (62) wollte eine Vorwahl der Linken mit einem ganz kurzen Wahlkampf, um sich als Kandidat für eine zweite Amtszeit bestätigen zu lassen. Nun tritt der glücklose Staatschef gar nicht an. Und in der Vorwahl seines politischen Lagers führt mit dem früheren Bildungsminister Benoît Hamon ein "Frondeur", ein Vertreter des linken Flügels der Sozialisten mit radikalen Positionen. Der 49-Jährige setzt knallhart die eigene Partei unter Druck. So will er die von der Regierung im vergangenen Jahr nur mit Mühen beschlossene Arbeitsmarktreform wieder abschaffen.Im Kampf um dem Élyséepalast gab es bereits viele Überraschungen. Bei der bürgerlichen Rechten flog der frühere Staatschef Nicolas Sarkozy schon in der ersten Vorwahlrunde aus dem Rennen. Auch Ex-Premier Alain Juppé, der sich als weiser Staatsmann gab, konnte sich nicht durchsetzen. Spitzenkandidat wurde François Fillon, der in seinem Lager lange als "dritter Mann" gehandelt wurde und für eine - in Frankreich ungewöhnliche - Sparpolitik steht. Der 62-Jährige sprach am Montag in Berlin mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Schwächen des deutsch-französischen Verhältnisses.Bei der Linken wurde Hamon ebenfalls lange unterschätzt; der Bretone kam im Grunde aus dem Nichts. Als Favorit galt lange der ehemalige Premier Manuel Valls - der einzige "Hollande-Erbe" mit Gewicht. Der 54-Jährige landete in der ersten Vorwahlrunde am Sonntag aber nur auf Platz zwei, mit gut 31 Prozent der Stimmen fünf Punkte hinter Hamon.Dem öfters als autoritär kritisierten Valls wird in Umfragen zwar zugetraut, es von seiner politischen Statur her am besten mit Fillon und der Rechtspopulistin Marine Le Pen aufnehmen zu können, die als Favoriten bei der Präsidentenwahl im April und Mai gelten. Doch zu einem Erfolg an der Wahlurne bei den Vorwahlen trug dies offensichtlich nur bedingt bei.Vor der zweiten Vorwahlrunde am nächsten Sonntag beginnt nun ein harter Zweikampf zwischen zwei Kandidaten, deren Programme unvereinbar sind. Hamon ist nach Meinung von Medienkommentatoren Vertreter einer "utopischen Linken". Er strebt langfristig ein Grundeinkommen für jeden Franzosen von 750 Euro pro Monat an - das dürfte eine Riesensumme von 300 Milliarden Euro im Jahr verschlingen. Auch den Cannabis-Konsum will der frühe Chef der Jungsozialisten legalisieren. Das ist alles mit Valls nicht zu haben. Der frühere Regierungschef verteidigt hingegen die Bilanz der Hollande-Jahre und fährt einen wirtschaftsfreundlichen Kurs. "Manuel Valls will die Rechte schlagen, Benoît Hamon möchte die Linke wieder aufbauen", kommentiert die Tageszeitung "Libération". Valls denke an morgen, Hamon an übermorgen.So richtig kompliziert wird es, wenn man sich das Bild der gesamten politischen Linken anschaut. Diese ist in vier Lager gespalten: zunächst zwei bei den Sozialisten, dazu kommen der unabhänige Kandidat Emmanuel Macron, der schon als "dritter Mann" hinter Fillon und Le Pen gehandelt wird, und Jean-Luc Mélenchon. Dieser gibt sich gerne als Volkstribun, wird von der Kommunistischen Partei (PCF) unterstützt und ist ein harter Kritiker der deutschen Sparpolitik. Die Umfragen sind eindeutig: Sowohl Hamon als auch Valls liegen als Anwärter für das höchste Staatsamt abgeschlagen hinter Macron und Mélenchon in einer Spanne von acht bis neun Prozent.Kann Macron, der Polit-Jungstar und Ex-Bankier, von dem Flügelkampf der Sozialisten profitieren? Zumindest die Meinungsforscher sehen den 39-jährigen Chef der Bewegung "En Marche!" im Vorteil, falls sich Hamon als Spitzenkandidat der Sozialisten durchsetzen sollte. Es ist schon die Rede davon, dass der frühere Wirtschaftsminister Macron, der schon lange kein Mitglied der Sozialisten mehr ist und um die Vorwahl der Linken sehr bewusst einen großen Bogen macht, ganz unverhofft als einziger Erbe Hollandes im Wahlkampf übrigbleiben könnte.