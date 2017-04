Der Stoßseufzer der Pro-Europäer angesichts der guten Wahlaussichten Macrons ist verständlich. Aber so viele Franzosen wie nie haben einen Zettel mit dem Namen "Le Pen" in die Wahlurne geworfen.

Pressestimmen "Haaretz" aus Tel Aviv : "Es ist unmöglich, die Tatsache zu ignorieren, dass fast die Hälfte der französischen Wähler ihre Stimmen am Sonntag Kandidaten gegeben haben, die klar und freimütig gegen die bestehende Ordnung sind. Von (Marine) Le Pen von den extremen Rechten bis Jean-Luc Mélenchon von den extremen Linken - die Franzosen haben ... Abscheu vor dem bestehenden System geäußert und schon früh in den Vorwahlen jeden Kandidaten herausgeschmissen, der sie daran erinnert hat."



"Le Monde" aus Paris : "Es ist historisch: Seit den Anfängen der Fünften Republik spielte sich das politische Leben Frankreichs um zwei große Parteien ab, eine links und eine rechts ... Das Jahr 2017 ist in dieser Hinsicht eine Ruptur: Niemals in der Geschichte haben die beiden Hauptformationen unseres politischen Lebens zusammengerechnet ein so schwaches Ergebnis eingefahren."



"Süddeutsche Zeitung" : "Nach Le Pens Ergebnis gilt: Die rechtspopulistische Welle in Europa ist gebrochen. Wie bei den Wahlen in Österreich und den Niederlanden bleiben auch die französischen Rechtspopulisten hinter den eigenen Erwartungen zurück. Europa bleibt ... der Kollaps Frankreichs und mithin gar der Europäischen Union erspart."

Hénin-Beaumont. Für ein paar Tage waren sie wieder alle hier. Wegen ihr. Mitten in der "Provinz", wie man die Gebiete jenseits der französischen Hauptstadtregion in Paris schon mal nennt. Journalisten und Anhänger sind der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ins nordfranzösische Hénin-Beaumont gefolgt. Ihren Einzug in die Stichwahl feiert die Rechtspopulistin vor der Kulisse der Abraumhalden der ehemaligen Bergarbeiterstadt im Pas-de-Calais, weit weg von der glitzernden Hauptstadt an der Seine.Der Ort ist Symbol für die eine Hälfte eines gespaltenen Landes. 46,5 Prozent hat die EU-Gegnerin hier geholt. Dreimal so viel wie der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron, auf den die Pro-Europäer ihre Hoffnungen setzen. Die einst florierende Industrieregion ächzt unter hoher Arbeitslosigkeit. Auf Frankreich-Karten mit den Wahlergebnissen liegt Hénin-Beaumont am oberen Rand eines Halbmonds, der sich vom Norden des Landes über den Osten bis an die Mittelmeerküste zieht: Le-Pen-Land, wo ihre rechtsextreme Front National (FN) seit Jahren gute Wahlergebnisse einfährt."Wir denken, dass wir diese Orte an den Stadträndern ansprechen müssen", sagt Steeve Briois, ein Vertrauter Le Pens und seit 2014 Bürgermeister von Hénin-Beaumont. "Dieses Frankreich der Vergessenen. Es geht darum, nah am Volk zu sein und nicht bei der Elite." Geschlossene Läden, aufgegebene Bars und Cafés prägen das Stadtbild. Die Arbeitslosigkeit ist fast doppelt so hoch wie im Landesschnitt.Diesmal stimmten 7,6 Millionen Franzosen für Le Pen, so viele wie nie zuvor in der Geschichte der rechtsextremen Partei. Es gibt zwei Sichtweisen auf dieses Ergebnis. Die Stoßseufzer-Variante: Macron lag im ersten Wahlgang vorn und dürfte die Stichwahl aller Wahrscheinlichkeit nach mit großer Mehrheit gewinnen. Hat Le Pen mit etwas mehr als 21 Prozent nicht sogar einen Dämpfer bekommen, nachdem sie lange um die 26 Prozent gehandelt wurde?Und die unheilvolle Variante: Die 48-Jährige hat es geschafft, den Front National noch ein Stück akzeptabler zu machen. Und das, obwohl ihr Wahlkampf über Wochen eher dahinschlich und nicht so richtig in Fahrt kam. Schock mit Ansage: "Das politische Leben Frankreichs hat sich seit zwei Jahren rund um diese Gewissheit strukturiert, dass die FN-Vorsitzende einen der zwei begehrten Plätze (in der Stichwahl am 7. Mai) bekommt", resümiert die Zeitung "Le Monde". Le Pens Erfolg sei "vorhersehbar und radikal, erwartet und dennoch überraschend". Ganz anders als 2002, als keiner den Einzug von Le Pens Vater Jean-Marie in die Stichwahl erwartet hatte.Ihr Front National erreicht Wähler, die sich von den etablierten Parteien abgewendet haben - und denen der bei Großstädtern beliebte Start-up-Fan Macron kaum Anknüpfungspunkte bietet. Die neue Arbeiterpartei in Frankreich sei der Front National, sagt der Politikwissenschaftler Henrik Uterwedde vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. "Dessen Wählerschaft ist eindeutig schlechter gebildet, es sind oft Arbeiter, viele Arbeitslose."