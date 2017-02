Winterschwimmer in der Elbe bei Dresden

Dresden. Bunt kostümiert haben sich 87 kühne Winterschwimmer in die eiskalte Elbe gestürzt. Sie nahmen am Sonntag am Dresdner Faschingsschwimmen teil, das die Deutsche Lebensrettungs- Gesellschaft (DLRG) heuer zum 19. Mal organisierte. Die Lufttemperatur betrug 4 Grad, das Wasser schaffte gar nur 0,5 Grad. "Das war richtig kalt", sagte DLRG-Sprecherin Frauke Herrmann. Der älteste Teilnehmer war 73, der jüngste 20. Bild: dpa