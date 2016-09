Erinnerung an 9/11

New York/Washington. Die Menschen in den USA haben am Sonntag der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Am New Yorker Ground Zero (Bild) hielten Tausende Menschen um 8.46 Uhr inne - genau an dem Zeitpunkt, als Terroristen ein entführtes Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers steuerten. US-Präsident Barack Obama rief die Nation zur Einheit auf. In einer Rede am Pentagon, einem der Anschlagziele, sagte er: "Lasst nicht zu, dass andere uns spalten."