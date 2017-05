Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat im Aufstiegsrennen zur Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gelandet und Konkurrent Union Berlin fast schon entscheidend abgehängt. Durch den 3:1(1:0)-Erfolg im Spitzenspiel am Montagabend stürmten die Braunschweiger am punktgleichen Nachbarn Hannover 96 vorbei auf Rang zwei der Zweitliga-Tabelle. Die Berliner haben hingegen als Vierter mit sechs Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen.

Die Tore für Braunschweig schossen vor 23 225 Zuschauern im ausverkauften Eintracht-Stadion Kapitän Ken Reichel in der 6. und in der 64. Spielminute sowie Domi Kumbela (75.). Die Berliner, für die Maximilian Thiel (65.) traf, mussten von der 55. Minute an mit einem Mann weniger spielen, weil der ungeschickt agierende Roberto Puncec nach der zweiten Gelben Karte vom Platz gehen musste.Die Eintracht konzentrierte sich im Spitzenspiel auf eine sichere Abwehrarbeit und ließ die Gäste kommen. Mit Kontern sorgten sie immer wieder für Unruhe in der Berliner Defensive. Bei ihrer Taktik kam den Braunschweigern die frühe Führung zugute. Reichel schoss aus dem Hinterhalt, nachdem die Berliner Defensive den Ball nach einem Freistoß nicht aus der Gefahrenzone bekommen hatte, und traf unhaltbar für Union-Keeper Daniel Mesenhöler - weil Toni Leistner noch abfälschte. Mit dem Treffer im Rücken hatte sich der Druck für Union Berlin noch weiter erhöht, der durch den Punkte-Rückstand vor dem Anpfiff ohnehin schon hoch war.StatistikEintracht Braunschweig - Union Berlin 3:1 (1:0) Tore: 1:0 (6.) Ken Reichel, 2:0 (64.) Ken Reichel, 2:1 (65.) Maximilian Thiel, 3:1 (75.) Domi Kumbela - SR: Tobias Stieler (Hamburg) - Zuschauer: 23 325 (ausverkauft) - Gelb-Rot: (54.) Roberto Puncec (Union)