Die Vorfreude auf den WM-Start am Freitag gegen die USA wächst im deutschen Eishockey-Team. Die Spieler haben allerdings Respekt vor dem schweren Programm. Nach drei Spielen könnte das DEB-Team noch ohne Punkt dastehen. Und der Kapitän ist angeschlagen.

Auch wenn wir einen schlechten Start haben, ist noch nichts verloren. Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm

Was andere Sportstars von den deutschen Eishockeycracks erwarten ... "Ich traue ihnen viel zu. Ich weiß, dass es ein Team ist und sie wirklich zusammenhalten."



Die Tennis-Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber, die auch WM-Botschafterin ist, zu den Chancen des deutschen Teams



"Natürlich fasziniert mich die Schnelligkeit - wie schnell die Jungs reagieren, wie schnell sie auf Pässe eingehen und gleich wieder weiterspielen. Das passiert alles in Sekundenbruchteilen, ähnlich wie beim Skifahren."



Ski-Rennfahrer Felix Neureuther, ebenfalls WM-Botschafter, zur Faszination des Sports



"Im Jahr 2010 konnte bereits in Köln ein fantastischer vierter Platz erreicht werden und das zeigt, was alles möglich ist. Ich freue mich sehr auf die WM und spannende Spiele und drücke der Eishockey-Nationalmannschaft die Daumen."



Schwimm-Weltrekordler und Freistil-Doppelweltmeister von 2009, Paul Biedermann







"Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro habe ich am eigenen Leib erfahren, welch einen enormen Stellenwert ein großes Turnier im Leben eines Sportlers einnimmt. Solch eine Erfahrung im eigenen Land zu machen, muss ein unglaubliches Gefühl sein."



Timo Horn, Torhüter des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, ebenfalls WM-Botschafter



"Sie spielen zu Hause vor fantastischen Fans, da kann man schon über sich hinauswachsen. Ich hoffe, dass sie sehr erfolgreich sein werden."



Fußball-Nationalspieler Marco Reus über die deutschen Chancen

Köln. Deutschlands Eishockey-Nationalspieler fiebern dem Eröffnungsspiel beim WM-Heim-Spektakel entgegen - Kapitän Christian Ehrhoff gibt allerdings Anlass zur Sorge. Kopfzerbrechen bereitet obendrein der "Hammer-Auftakt" gegen drei Top-Nationen. "Auch wenn wir einen schlechten Start haben, ist noch nichts verloren", sagte Bundestrainer Marco Sturm vor dem Auftakt am Freitag gegen die USA (20.15 Uhr/Sport 1) im Interview der Deutschen Presse-Agentur.Nur 24 Stunden später wartet der neunmalige Weltmeister Schweden. Am Montag im dritten Spiel muss die ambitionierte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen Rekordchampion Russland ran, der dann womöglich mit Weltstar Alexander Owetschkin auflaufen könnte. "Das ist schon ein Hammer-Auftakt", stöhnte Sturm-Routinier Marcus Kink.Star-Verteidiger Ehrhoff soll gleich zu Beginn bereit sein, obwohl er wegen "kleiner Wehwehchen" am Donnerstag beim Training fehlte. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Deswegen gehe ich davon aus, dass er spielt", sagte Sturm. Ob mit oder ohne Ehrhoff - Deutschland droht ein Null-Punkte-Auftakt aus den ersten drei Spielen. Wodurch die Euphorie erst einmal dahin wäre. "Dann dürfen wir aber nicht nervös werden. Wir können dann auch immer noch das Viertelfinale erreichen", mahnte DEB-Präsident und WM-Cheforganisator Franz Reindl, der um den Erfolg der gesamten Veranstaltung in Köln und Paris bangt. In Paris spielt Co-Ausrichter Frankreich erstmals am Samstag gegen Norwegen. In Köln will sich das mit bislang drei NHL-Cracks besetzte deutsche Team wie im Vorjahr fürs Viertelfinale qualifizieren. Insgeheim hofft der Gastgeber auf noch mehr. Das aktuelle Team, das im Turnierverlauf sogar mit zwei weiteren NHL-Spielern verstärkt werden soll, wirkt auf dem Papier deutlich besser besetzt als die Mannschaft, die 2010 bei der bislang letzten Heim-WM sensationell bis ins Halbfinale vorgedrungen ist.Die größte Chance auf einen Coup besteht dem Vernehmen nach im Auftaktspiel gegen die USA. Der US-Kader mit vielen NHL- und wenigen Collegespielern scheint zwar in diesem Jahr besonders stark, ist aber nicht eingespielt. "Ich glaube, es ist ein Pluspunkt, weil sie uns vielleicht zu leicht nehmen", sagte Schütz.Auch 2010 waren die USA im Weltrekordspiel auf Schalke vor 78 000 Zuschauern erster Turniergegner. Deutschland gewann dank eines Treffers von Schütz 2:1 und entfachte eine Begeisterung, die das Team bis ins Halbfinale trug.