Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (links) rücken in der NBA immer näher an die Play-off-Plätze. Nach dem 113:95 (50:47) gegen die Philadelphia 76ers am Mittwoch (Ortszeit) konnten die Texaner den Rückstand auf Rang acht auf drei Siege verkürzen.

Nowitzki stand 28 Minuten auf dem Parkett und machte mit acht Punkten und fünf Rebounds eine unauffällige Partie. Neben Top-Scorer Seth Curry (22 Punkte) traten wie schon beim Überraschungserfolg über Cleveland (104:97) am Montag Spieler aus der zweiten Reihe in den Vordergrund. Vor allem Ersatz-Center Salah Mejri überzeugte mit 16 Punkten und 17 Rebounds. Auch Dallas-Trainer Rick Carlisle war von der Leistung des Tunesiers angetan. "Ein richtig guter Auftritt von ihm. Er ist die Geschichte des Spiels", schwärmte der Coach. Auch Zehn-Tages-Verpflichtung Yogi Ferrell konnte nach seiner gelungenen Premiere gegen die Cavs (19) überzeugen. Der 23-Jährige erzielte elf Punkte.