Oldenburg. Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg stehen vor dem Einzug ins Play-off-Halbfinale. Die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic gewann am Dienstag das zweite Spiel der "Best-of-Five"-Serie gegen medi Bayreuth mit 102:90 (49:43) und führt mit 2:0. Am Sonntag (15 Uhr) können die Baskets mit einem Erfolg in Oberfranken in die Runde der letzten Vier einziehen.

Die Entscheidung vor 6000 Zuschauern in Oldenburg fiel nach einer ausgeglichen ersten Hälfte im dritten Viertel. Mit einem Zwischenspurt zogen die Gastgeber auf 77:62 davon. Im Schlussabschnitt konnte der Tabellenvierte der regulären Saison zwar nochmals auf acht Punkte verkürzen, doch gefährlich wurde es für die Baskets nicht mehr.Beste Werfer aufseiten der Oldenburger war das US-Duo Frantz Massenat mit 22 Punkten und Center Brian Qvale (19). Bei den Bayreuthern reichte ein überragender Trey Lewis mit 25 Zählern nicht für den ersten Sieg in der Serie.