Für Bayerns welterfahrenen Trainer steht fest: Das war nur der Vorgeschmack. RB Leipzig wird in der kommenden Saison auch mit der Herausforderung Champions-League ein noch härterer Gegner sein. Die Vorstellung gegen München war bereits atemraubend.

Leipzig. Nach dem berauschenden 9-Tore-Festival prophezeite Bayerns Trainer Carlo Ancelotti den Jung-Bullen von RB Leipzig eine große Zukunft. Das mitreißende 4:5 (2:1)-Fußballspektakel der lange Zeit klar dominierenden Liga-Neulinge gegen glückliche Last-Minute-Münchener war womöglich der Vorgeschmack auf das neue Dauer-Duell um die deutsche Meisterschaft. "Natürlich", entgegnete der hochdekorierte Trainer-Star des FC Bayern wie selbstverständlich auf die Frage, ob RB in seiner zweiten Bundesliga-Saison ein noch härterer Gegner werde. "Für sie ist es nur der Beginn einer fantastischen Periode", prophezeite Ancelotti den Leipzigern.Deren stolzer Coach nahm die Vorlage auf. "Wir sind näher gekommen, wir sind Zweiter in der Saison, das ist Wahnsinn und wir kommen wieder - und dann gucken wir mal", sagte Ralph Hasenhüttl und lächelte verschmitzt. "Das wird uns nicht noch einmal passieren, dass wir ein 4:2 gegen Bayern herschenken", betonte Mittelfeldspieler Diego Demme nach dem sonntäglichen Auslaufen.Eigentlich ging es nur noch um die Ehre - eigentlich. Ein bisschen Genugtuung sei dabei, gab Bayerns Weltmeister Thomas Müller aber nach dem Abpfiff zu. 2:4 lagen die im Hinspiel mit 3:0 erfolgreichen Münchener bis zur 83. Minute durch Tore von Marcel Sabitzer (2.), Timo Werner (29./Foulelfmeter, 65.) und Yussuf Poulsen (47.) zurück. Ein umstrittener Elfmeter, verwandelt durch Robert Lewandowski (17.), und ein Treffer von Thiago (60.) - mehr war gegen kaum aufzuhaltende Rote Bullen zunächst trotz topbesetzter Bayern nicht drin.Die Leipziger provozierten allerdings mit ihrer teilweise lässig souveränen Spielweise die Münchner. "Es war schon ein bisschen aufreizend. Im Nachhinein hat es sich gerächt", meinte Müller. Die Rächer trugen die Namen Lewandowski (84.) mit seinem 30. Saisontor, David Alaba (90.+1) mit einem Traum-Freistoß und Arjen Robben (90.+5) mit einem seiner berüchtigten Solos. Der bayerische Jubel belegte die Bedeutung des Sieges für den Rekordmeister. "Wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, dann musst du zeigen, dass du besser bist. Wir haben es gezeigt, egal ob es am Anfang gut war oder nicht", meinte Lewandowski. Das hatte schon Klassiker-Züge."Wir haben heute keine Punkte gewonnen, aber viel, viel mehr, wie ich finde: Herzen und Sympathien für das, was wir gespielt haben", tröstete Hasenhüttl sein Team, das sich nach dem Anfangsfrust der ersten Niederlage nach sieben Spielen mit seinem Coach in "Willkommen Europa"-T-Shirts auf dem Fan-Fast vor dem Stadion feiern ließ. Die Frage, ob die Leipziger wirklich das Zeug zum neuen Dauerkonkurrenten der Bayern haben, dürfte bald beantwortet werden.