Laura Dahlmeier gewinnt das Biathlon-Einzelrennen über 15 Kilometer im italienischen Antholz. Trotz zweier Schießfehler bei böigem Wind ist die deutsche Ausnahmeathletin in der Loipe nicht zu schlagen. Das hat für sie eine geänderte Kleiderordnung zur Folge.

Starkes Team-Ergebnis

Antholz. Nach ihrem Sturmlauf zurück ins Gelbe Trikot ballte Laura Dahlmeier die Siegerfaust, ehe sie sich nach einer kurzen Verschnaufpause im Ziel von den Fans feiern ließ. Zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Antholz gewann Dahlmeier am Donnerstag das Einzelrennen über 15 Kilometer. Sie nahm dank des vierten Saisonerfolges der schwächelnden Titelverteidigerin Gabriela Koukalova die Führung im Gesamtweltcup wieder ab. Koukalova kam nur auf Platz 24."So genau hatte ich das nicht auf dem Schirm. Aber dass ich das Rote Trikot behalte und das Gelbe wiederbekomme, schöner kann so ein Tag gar nicht sein. Das ist supercool", sagte die 23-Jährige nach ihrem elften Weltcuperfolg. Am Ende hatte sie nach zwei Strafminuten knappe 3,8 Sekunden Vorsprung auf die nur mit einer Strafminute belastete Französin Anais Chevalier.Mit der im ersten Teil geglückten Generalprobe zementierte Dahlmeier ihre Favoritenrolle für die in drei Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Hochfilzen. Die Partenkirchnerin hatte bereits das erste Einzelrennen im Dezember in Östersund gewonnen. Das starke deutsche Teamergebnis bei schwierigen Windbedingungen komplettierten Maren Hammerschmidt (2 Fehler) als Fünfte, Vanessa Hinz (3) auf Rang sechs und Franziska Hildebrand (3) als Neunte. Nadine Horchler (3) lief auf einen guten 19. Rang.Dabei hatte sich Dahlmeier vor dem Rennen auf der mit 1600 Meter höchstgelegenen und schwierigsten Weltcup-Strecke "gar nicht so stark gefühlt. Ich habe kämpfen müssen und es war relativ schwer, ins Rennen zu finden", berichtete Dahlmeier, die bei den ersten zwei Schießeinlagen je eine Scheibe verfehlte.Zudem lieferte sie die Laufbestzeit ab. Da war sie knapp 30 Sekunden schneller als Koukalova und gar fast eine Minute schneller als Mäkäräinen. Da neben der mit sechs Fehler belasteten Koukalova auch die bisherige Gesamt-Zweite und zweifache Ruhpolding-Siegerin Kaisa Mäkäräinen (4 Fehler) nur auf Platz 15 kam, startet Dahlmeier am Samstag im Massenstart wieder in Gelb. Sie hat elf Punkte Vorsprung vor Koukalova und 21 vor Mäkäräinen.ErgebnisseDamen, Einzel (15 km), in Antholz/Italien1. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) 44:48,7 Min./2 Schießf.; 2. Anais Chevalier (Frankreich) + 3,8/1; 3. Alexia Runggaldier (Italien) + 46,0/1; 4. Marie Dorin Habert (Frankreich) + 55,0/2; 5. Maren Hammerschmidt (Winterberg) + 1:16,2/2; 6. Vanessa Hinz (München) + 1:19,1/3; 7. Monika Hojnisz (Polen) + 1:37,8/3; 8. Olga Podtschufarowa (Russland) + 1:39,8/2; 9. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) + 1:45,1/3; 10. Lisa Theresa Hauser (Österreich) + 1:48,4/2; ... 19. Nadine Horchler (Willingen) + 3:23,4/3Damen, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 14 von 26 Wettbewerben:1. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) 615 Pkt.; 2. Gabriela Koukalova (Tschechien) 604; 3. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 594; 4. Marie Dorin Habert (Frankreich) 560; 5. Dorothea Wierer (Italien) 442.