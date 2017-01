Sportlich zeigen sich die deutschen Biathleten in Antholz von ihrer besten Seite. Besonders die Staffeln und Einzel-Sensationssiegerin Nadine Horchler weisen die Konkurrenz in die Schranken. Dominierendes Thema abseits der Strecke bleibt aber weiterhin die Dopingdebatte.

Antholz. Mit der Deutschland-Fahne in der Hand fuhr Laura Dahlmeier nach dem souveränen Staffelsieg ihren Teamkollegen jubelnd in die Arme, die sich damit zum großen Favoriten auf WM-Gold aufschwangen. Zweieinhalb Wochen vor der WM krönten Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Dahlmeier am Sonntag mit dem dritten Staffelsieg im dritten Saisonrennen die gelungene WM-Generalprobe des deutschen Teams."Die WM kann kommen. Das ist schon eine Ansage und zeigt, wie stark unser Team ist", frohlockte Dahlmeier am Sonntag nach dem trotz zwölf Nachladern souveränen Start-Ziel-Sieg. Die 23-Jährige fährt nun im Gelben Trikot der Weltcup-Gesamtführenden zur WM und hat dort ab 9. Februar als große Favoritin in jedem Rennen eine Medaillenchance.Bei den Männern war am Sonntag im Massenstart mit Simon Schempp als Siebtem und Erik Lesser auf Rang acht zwar die Luft kräftemäßig raus. Aber einen Tag nach dem grandiosen Staffelsieg blickt Bundestrainer Mark Kirchner nach den "sensationellen Ergebnissen" der letzten drei Wochen zuversichtlich Richtung WM. "Wir haben genügend Selbstvertrauen getankt und können optimistisch sein", sagte er.Neben den beiden Staffelsiegen gewann Dahlmeier das Einzelrennen, ehe sie hinter Sensationssiegerin Nadine Horchler im Massenstart den Doppelerfolg perfekt machte. Dazu kamen acht Top-Ten-Plätze. Horchler buchte mit dem Rennen ihres Lebens zwar noch das WM-Ticket. Sie wird aber nur als Ersatzfrau mit einem eventuellen Einsatz in der zweiten Woche zur Verfügung stehen, wie Bundestrainer Gerald Hönig sagte. Sie läuft nächste Woche bei der EM in Polen und wird dann zu Hause trainieren.Unterdessen hat sich der Biathlon-Weltverband IBU dem massiven Druck der Skijäger gebeugt und will auf einem Krisengipfel schärfere Anti-Doping-Regeln beschließen. Der Außerordentliche Kongress wird noch vor dem Start der WM am 9. Februar stattfinden, die neuen Bestimmungen sollen dann schon bei den Titelkämpfen in Hochfilzen greifen. IBU-Präsident Anders Besseberg hatte am Samstag nach einer Krisensitzung des Vorstandes verkündet, dass die IBU das Verfahren gegen 22 der insgesamt 29 des Dopings beschuldigten russischen Biathleten mangels Beweisen einstellt. Weil aber am Samstagabend die Athleten erneut ihrem Unmut Luft machten und nach Aussage von Athletensprecher Ole Einar Björndalen bis in die Nacht mit der IBU redeten, reagierte der Weltverband am Sonntagmorgen.