Antholz. Den Titel "König von Antholz" musste Simon Schempp diesmal dem Russen Anton Schipulin überlassen. Einen Tag vor der erneuten Stellungnahme des Biathlon-Weltverbandes zum russischen Dopingskandal lief der Staffel-Olympiasieger in Südtirol im schweren Einzel über 20 Kilometer zum souveränen Sieg. Und schlug drei Wochen vor der Biathlon-WM neben dem diesmal fünftplatzierten "Antholz-Liebhaber" Schempp auch den zehnmaligen Saisonsieger Martin Fourcade. Der Wortführer der Skijäger in Sachen Anti-Dopingkampf aus Frankreich wurde Zweiter. "Ich wünsche mir natürlich, dass ich irgendwann wieder auf dem Podium stehe. Aber trotzdem ist es ein wirklich sehr gutes Rennen gewesen", sagte Schempp, der in seinem "Wohnzimmer" fünf seiner bisher elf Weltcupsiege feierte. Bei perfektem Biathlon-Wetter mit strahlendem Sonnenschein und fast Windstille schoss Schempp zwei Fehler. Einer weniger und der 28-Jährige wäre Zweiter geworden.

Mit Rechnen fing der Uhinger aber nicht an. "Das können im Wettkampf viele sagen und wenn wir so anfangen, hörst du nimmer auf", meinte Schempp. Zweitbester Deutscher war Arnd Peiffer als Neunter (2/+ 1:30,4 Minuten). "90 Prozent Trefferleistung ist eine solide Leistung. Es war ein Fehler zu viel, aber ich bin zufrieden." Schempp kann bereits am Samstag in der Staffel (14.15 Uhr/ZDF) und am Sonntag im Massenstart den Spieß wieder umdrehen.ErgebnisseHerren, Einzel (20 km), in Antholz/Italien1. Anton Schipulin (Russland) 50:38,1 Min./1 Schießf.; 2. Martin Fourcade (Frankreich) + 41,0/2; 3. Sergej Semenow (Ukraine) + 56,8/1; 4. Ole Einar Björndalen (Norwegen) + 1:04,9/1; 5. Simon Schempp (Uhingen) + 1:09,8/2; 6. Krassimir Anew (Bulgarien) + 1:15,6/1; 7. Maxim Zwetkow (Russland) + 1:28,7/1; 8. Michal Krcmar (Tschechien) + 1:29,8/1; 9. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) + 1:30,4/2; 10. Lowell Bailey (USA) + 1:39,1/1; 11. Benedikt Doll (Breitnau) + 1:40,8/2; ... 21. Erik Lesser (Frankenhain) + 3:14,4/3; 42. Michael Willeitner (Berchtesgaden) + 5:06,6/4; 81. Matthias Bischl (Obersöchering) + 7:39,6/6Herren, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 14 von 26 Wettbewerben:1. Martin Fourcade (Frankreich) 784 Pkt.; 2. Anton Schipulin (Russland) 500; 3. Simon Schempp (Uhingen) 486; 4. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) 441; 5. Emil Hegle Svendsen (Norwegen) 414; 6. Erik Lesser (Frankenhain) 399; ... 14. Benedikt Doll (Breitnau) 282; 48. Matthias Bischl (Obersöchering) 55