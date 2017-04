London. Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua geht mit rund vier Kilogramm mehr Körpergewicht als sein Herausforderer Wladimir Klitschko in den Titelkampf am Samstag im Londoner Wembley-Stadion. Ex-Weltmeister Klitschko, der das Victory-Zeichen machte, ging am Freitag mit 109,0 Kilogramm über die Waage. Joshua brachte in der Wembley-Arena neben dem Stadion einen Tag vor dem Megafight 113,4 Kilogramm auf die Waage.

Beim Wiegen herrschte unter mehreren tausend Fans bei Bierausschank Volksfeststimmung. Der 14 Jahre ältere Klitschko (41), der zum dritten Mal Weltmeister werden will, wurde mit lauten Buh-Rufen empfangen.Die Schwergewichts-WM um die IBF- und WBA-Titel ist ein Fight der Superlative. Einige Zahlen zu dem WM-Kampf (23.00 Uhr MESZ):ZUSCHAUER: Ein Großteil der 90 000 Tickets war in sechs Stunden weg. Die Kulisse bedeutet britischen Nachkriegs-Rekord. Der absolute Zuschauer-Rekord datiert von 1993: Die WM zwischen Julio César Chavez und Greg Haugen sahen in Mexico-City 132 000 Zuschauer.GAGEN: Beide Kämpfer dürften - geschätzt - über 20 Millionen Euro erhalten. Britische Medien errechneten, dass durch den Ticket-Verkauf, Pay-Per-View, andere TV-Rechte und Sponsoren-Leistungen etwa 48 Euro Millionen eingespielt werden.BILANZ: Joshua hat alle seine 18 Profikämpfe durch K.o. gewonnen. Klitschkos K.-o.-Quote beträgt 78 Prozent. Der Ukrainer stand 68 Mal im Ring und verließ ihn nur viermal als Verlierer.GESCHICHTE: Klitschko kann zum dritten Mal Schwergewichts-Weltmeister werden. Das gelang vor ihm nur Muhammad Ali, Lennox Lewis, Evander Holyfield und seinem Bruder Vitali Klitschko.EXPERTEN-TIPPS: Bei den Buchmachern liegt Joshua vorne. Die Meinung der Experten ist gespalten. Ex-Weltmeister George Foreman, der mit 45 Jahren nach seinem WM-Sieg gegen Michael Moorer zum ältesten Schwergewichts-Champion der Geschichte wurde, favorisiert Joshua "ganz knapp". Ex-Champ Evander Holyfield glaubt daran, dass die größere Erfahrung den Ausschlag für Klitschko geben wird. Wladimirs Bruder Vitali hat keinen Zweifel: "Wladimir knockt ihn aus."