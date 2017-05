London. Es war, als wäre Per Mertesacker nie weggewesen. Unter dem Jubel der rund 40 000 Arsenal-Fans im Wembley Stadion hob der Abwehrrecke freudestrahlend den Pokal in die Höhe. Für seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison erhielt der Hannoveraner anschließend von allen Seiten Lob. "Er war einfach gewaltig und erinnerte uns daran, dass er zuhause eine Weltmeister-Medaille im Schrank hat", resümierte die englische Zeitung "Express" nach dem 2:1-Triumph im FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea.

Durch ein Tor von Alexis Sanchez (4. Minute) waren die dominanten Gunners um den anderen deutschen Weltmeister Mesut Özil früh in Führung gegangen. Aaron Ramsey (79.) besorgte kurz nach Diego Costas (76.) Ausgleichstreffer den Endstand. Dass dem sonst so torgefährlichen Costa nicht mehr gelang, lag auch am 32-Jährigen Mertesacker. "Er hat mit seiner beherrschenden Leistung in Wembley die Uhr zurückgedreht", stellte "The Independent" fest. Wegen einer Knieverletzung war "Merte" in dieser Saison vorher nur zu einem kurzem Liga-Einsatz am letzten Spieltag gegen Everton (3:1) gekommen.Umso mehr freute sich der frühere Werder-Profi über sein erfolgreiches Comeback. "Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Und auch, dass ich mein Team zum ersten Mal offiziell als Kapitän führen durfte, war ein großartiger Moment", erklärte der frühere Profi von Hannover 96 und Werder Bremen. "Ich bin dankbar für diese Möglichkeit und das Vertrauen meiner Mannschaft und meines Trainer, nachdem ich solange raus war."