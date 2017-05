Mehr noch als die am Ende zu hohe WM-Niederlage gegen Schweden nervt Eishockey-Bundestrainer Sturm das drohende WM-Aus für Kapitän Ehrhoff. Vor dem Duell mit Rekordchampion Russland kündigt Sturm eine Entscheidung an. Die Viertelfinal-Chancen bleiben bestehen.

Wir können nicht darauf warten, bis es mit der Verletzung mal besser wird Bundestrainer Marco Sturm über den verletzten Christian Ehrhoff

Köln. Ernüchterung statt Euphorie: Das drohende Turnier-Aus von DEB-Kapitän Christian Ehrhoff dämpft die Hoffnungen auf ein erneutes WM-Eismärchen zusätzlich. Nach der heftigen 2:7-Klatsche gegen Angstgegner Schweden war Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm nicht nur vom Ergebnis schwer genervt. "Klar ist, wir müssen da langsam mal eine Entscheidung treffen. Wir können nicht darauf warten, bis es mit der Verletzung mal besser wird", sagte Sturm. Die deutliche Pleite im zweiten WM-Spiel ließ ein Halbfinal-Wunder wie bei der letzten Heim-WM 2010 fraglich erscheinen.Vor dem Duell mit Rekordweltmeister Russland am Montag (16.15 Uhr/Sport1) hatte Kapitän Ehrhoff, vor sieben Jahren als WM-All-Star-Team-Mitglied ein Erfolgsgarant, wegen nicht näher definierter Oberkörperprobleme beide Spiele verpasst. Beim 2:1 gegen die USA fiel das Fehlen des 34-Jährigen nicht sonderlich ins Gewicht. Nur 24 Stunden später gegen den Titelfavoriten Schweden dagegen schon. "Das hat man heute auf dem Eis schon gemerkt", sagte Sturm zur Personalsituation mit nur sechs Abwehrspielern im Kader. Die Chancen auf eine erneute Viertelfinal-Teilnahme stehen durch den Auftaktsieg am Freitag zwar gut, doch gegen echte Top-Nationen stößt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes an seine Grenzen. Gegen den nächsten Turniermitfavoriten Russland am Montag dürfte Deutschland mit sieben Verteidigern auflaufen. Sinan Akdag von den Adler Mannheim war bis Sonntag noch nicht für die WM gemeldet, da Sturm noch auf Verstärkung aus der NHL wartete.Wie sehr indes Ehrhoffs Präsenz auf dem Eis fehlt, wurde gegen Schweden am Samstagabend deutlich. "Jede Sekunde im Spiel wünscht man ihn herbei. Seine Erfahrung und Ruhe könnten wir gut gebrauchen", sagte Ersatz-Kapitän Dennis Seidenberg von den New York Islanders.