Nach den gelungenen Tests gegen Tschechien krempelt Eishockey-Bundestrainer Sturm seinen Kader für die Weltmeisterschaft noch einmal um. Erstes Opfer ist der 2010 noch beste Spieler des Turniers.

Mannheim. Selbst mit dem deutschen WM-Helden von 2010 hatte Marco Sturm kein Erbarmen. Für den vor sieben Jahren zum besten Spieler des Turniers gekürten Eishockey-Nationalkeeper Dennis Endras ist in diesem Jahr kein Platz im WM-Kader. "Es hat für mich nicht gereicht. Fahre leider nicht zur WM", schrieb der Goalie der Adler Mannheim am Montag auf seiner Facebook-Seite.Auch ein guter Auftritt beim 3:4 nach Penaltyschießen im Testspiel am Sonntag gegen Tschechien half Endras, der Deutschland 2010 mit überragenden Leistungen erstmals in ein WM-Halbfinale geführt hatte, nach einer durchwachsenden Saison nicht mehr. Sturms Luxusproblem, dass fast alle Spieler zur Verfügung stehen und bei der in gut zehn Tagen beginnenden Heim-WM dabei sein wollen, wurde Endras zum Verhängnis. Deutsche Nummer eins bei der WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) ist Thomas Greiss von den New York Islanders aus der NHL.Selbst aus der weltbesten Liga stehen die Spieler derzeit Schlange beim Bundestrainer. "Ich habe erst heute wieder eine SMS von einem Spieler bekommen. Die Jungs sind heiß", berichtete Sturm über die vier noch in den NHL-Playoffs gebundenen Profis. In Greiss, Dennis Seidenberg (beide New York Islanders) und Tobias Rieder (Arizona) stehen bereits drei NHL-Spieler im Aufgebot für die letzten WM-Tests am Sonntag und Montag gegen Lettland. Die übrigen vier Deutschen Leon Draisaitl (Edmonton), Korbinian Holzer (Anaheim), Tom Kühnhackl (Pittsburgh) und Philipp Grubauer (Washington) sind noch in der zweiten Playoff-Runde im Einsatz. Da Edmonton und Anaheim sowie Pittsburgh und Washington jeweils direkt aufeinandertreffen, stünde ein Duo frühestens vor dem WM-Start und spätestens am 10. Mai nach dem vierten WM-Spiel zur Verfügung.