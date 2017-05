Ravensburg. Die Heim-WM kann kommen. Im letzten Testspiel hat Deutschlands Eishockey-Nationalteam endlich zur erhofften Form gefunden und Lettland mit 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) geschlagen. Vier Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen die USA in Köln am Freitag (20.15 Uhr/Sport 1) schossen Frederik Tiffels (Bild/28./49.) und NHL-Star-Verteidiger Dennis Seidenberg (56.) das Team von Bundestrainer Marco Sturm bei der WM-Generalprobe in Ravensburg zum Sieg. Für den deutschen Vorrundengegner Lettland trafen Frenks Razgals (52.) und Lauris Darzins (59.). Am Sonntag hatte Deutschland den ersten der beiden Tests gegen die Letten in Bietigheim noch mit 3:4 nach Verlängerung verloren. Bild: dpa