Berlin. Nach nur drei Minuten war der neue Cheftrainer-Vertrag für das deutsche Eishockey-Idol Uwe Krupp bei den Eisbären Berlin besiegelt. Schon im Mai verlängerte der frühere Stanley-Cup-Sieger seinen ursprünglich 2017 auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr. Erst am Mittwoch nahm der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga dazu Stellung. "Ich wurde gefragt, ob ich schon etwas anderes vorhabe oder bleiben will - ich habe nicht lange gezögert", schilderte Krupp.

Nicht der Favorit

Selbst unter dem früheren Bundestrainer reichte der Club aber bislang nicht an seine Ansprüche heran, das Aus im Playoff-Viertelfinale war bei der Einigung noch nicht lange her. "Wir halten das jetzt einfach für den richtigen Zeitpunkt", begründete der Sportliche Leiter Stefan Ustorf zwei Tage vor dem Beginn der neuen Spielzeit das Geheimnis um den neuen Kontrakt. "Es war ja doch ein enttäuschendes Saisonende."Krupps Philosophie und sein Einsatz für die Mannschaft kommen bei den Eisbären trotzdem an. Der Kölner habe dem früheren Serienchampion wieder das Vertrauen in die Titelreife vermittelt, erklärte der Sportliche Leiter Stefan Ustorf. Der neue Vertrag sei "unbefristet", scherzte Geschäftsführer Peter John Lee gar zunächst, obwohl es nun erst einmal nur ein Jahr länger weitergehen soll als bei Krupps Verpflichtung im Dezember 2014. "Ich habe kein Restaurant gemietet oder eine große Party gemacht - ich werde mich erst 100-prozentig freuen, wenn wir deutscher Meister werden", sagte Krupp.Am liebsten soll es für den früheren NHL-Profi mit seinem ersten DEL-Titel als Trainer schon im nächsten Frühjahr klappen. Auch in die 23. DEL-Saison geht der einstige Herrscher der deutschen Eishockey-Vereinsszene aus Sicht der Konkurrenz jedoch nicht als Top-Favorit. Als Meisterschaftskandidat gelten vor allem Titelverteidiger München - und Mannheim. Die Berliner Profis müssen sich am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Straubing Tigers erstmals beweisen. Zwei Tage später sind sie in Düsseldorf zu Gast.