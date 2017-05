Manama. Im Stile von Donald Trump hat Fifa-Präsident Gianni Infantino seine Kritiker attackiert und sich "überrascht" über den Vorwurf fehlender Transparenz durch DFB-Chef Reinhard Grindel geäußert. Vor der umstrittenen Neubesetzung der Ethikkommission wütete der Weltverbands-Boss beim Fifa-Kongress ähnlich wie der US-Präsident über "viele Fake News und alternative Fakten". Dazu beklagte Infantino nach dem Rauswurf der Ethik-Chefs um den deutschen Richter Hans-Joachim Eckert eine angeblich gezielte Kampagne: "Gerade in gewissen Ländern ist dieses Fifa-Bashing zum Volkssport geworden." Die Fifa sei "eine Demokratie, keine Diktatur".

Nach dem Kongress erklärte DFB-Chef Grindel, dass er sich einen "transparenteren" Prozess für die Personalauswahl der Kommissionen gewünscht habe. Die Vorschlagslisten habe er "erst im Moment der Entscheidung im Rat gesehen. Das ist sicherlich nicht das, wie wir in Zukunft solche sensiblen Entscheidungen durchführen sollten", betonte Grindel. Er sei "überrascht" über Aussagen des neuen Fifa-Councilmitglieds aus Deutschland, erklärte Infantino.Wie erwartet votierte die Fifa-Vollversammlung mit überwältigender Mehrheit von 97 Prozent für die Nachfolger von Eckert und des Schweizer Chef-Ermittlers Cornel Borbely. Die Kolumbianerin María Claudia Rojas agiert als neue Chef-Ermittlerin, der Grieche Vassilios Skouris übernimmt das Amt als Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer. "Wir sollten da kein Drama draus machen", sagte Infantino und meinte in Richtung von Kritikern: "Ein Sturm im Wasserglas."Bei der Wahl der Ethiker im Kongress enthielt sich der Deutsche Fußball-Bund, im Council hatte Grindel dem Vorschlag für die neue Besetzung aber zugestimmt. "Alle Regionen" sollten vertreten sein, begründete Infantino die zahlreichen Änderungen in den Gremien.In einer weiteren Abstimmung mit klarer Zustimmung wurde der Zeitplan für die Vergabe der XXL-WM 2026 beschlossen. Der Zuschlag für das erste Turnier mit 48 Teilnehmern soll zwei Jahre früher als geplant im kommenden Jahr erfolgen. Potenzielle Kontrahenten der Bewerbung der USA, Kanada und Mexiko haben drei Monate Zeit für eine Kandidatur.Im Dauer-Streit zwischen den Verbänden Israels und Palästinas, um das Spielrecht von Clubs aus Israel in der West-Bank, gab es erneut keine Lösung. Er habe gehört, dass sich auch US-Präsident Trump mit dem Nahostkonflikt beschäftige, sagte Infantino. "Ich hoffe, dass er eine Lösung findet. Wenn er eine gute Idee hat, übernehme ich das gerne für die Fifa."