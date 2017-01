Ecclestone weg, neue Führung da. Mit einem Trio will der neue Formel-1-Besitzer Liberty Media die Königsklasse des Motorsports auf einen neuen Erfolgskurs bringen. Ecclestones Rat bleibt teuer.

Er hat einzigartigen Einblick in das Geschäft, versteht es vermutlich besser als jeder andere. Sein Rat wird von unschätzbarem Wert sein. Chase Carey, der neue Formel-1-Geschäftsführer, über Bernie Ecclestone

Liberty Media ein weit verzweigtes US-Firmen-Imperium Der neue Formel-1-Eigentümer Liberty Media gehört zum weit verzweigten Firmen-Imperium des US-Unternehmers John Malone. Der 75-Jährige, der wegen seiner kompromisslosen Geschäftspolitik bisweilen auch "Darth Vader" genannt wird, hält zahlreiche Beteiligungen an Konzernen aus der Kabel-, Medien- und Entertainment-Branche. So hat Liberty neben dem Baseball-Proficlub Atlanta Braves in seinem Portfolio auch große Anteile am Discovery-Konzern, zu dem der TV-Sender Eurosport gehört.



Für die Übernahme der Formel 1 investierte Liberty 4,4 Milliarden Dollar (etwa 3,93 Milliarden Euro). Zudem sollen Schulden in ähnlicher Höhe übernommen werden. Das Tochter-Unternehmen Liberty Media Group wird in Formula One Group umbenannt. Vorstandschef und nun auch Geschäftsführer ist der Amerikaner Chase Carey, der Bernie Ecclestone damit ablöst.



Das Liberty-Imperium ist auch in Deutschland aktiv. Liberty Global kaufte zunächst 2009 für rund 3,5 Milliarden Euro den zweitgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber Unitymedia. 2011 folgte dann für 3,2 Milliarden Euro die Übernahme von Kabel BW. Die beiden Kabelbetreiber sind heute unter dem Namen Unitymedia aktiv. Unitymedia ist nach Firmenangaben der größte Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg mit rund sieben Millionen Kunden.

London. Nach der Entmachtung von Bernie Ecclestone hat der neue Formel-1-Chef bereits einen neuen Kurs eingeschlagen und seine gewaltige Macht im Milliardengeschäft der Königsklasse aufgeteilt. Auf das Know-how des vier Jahrzehnte alleinherrschenden Ecclestone will Chase Carey aber auch nicht verzichten. "Er hat einzigartigen Einblick in das Geschäft, versteht es vermutlich besser als jeder andere. Sein Rat wird von unschätzbarem Wert sein", sagte Carey am Dienstag dem britischen TV-Sender Sky Sports.Ehrenpräsident - mehr bleibt Ecclestone aber letztlich nicht. Sein Lebenswerk ist nun in Händen von Liberty Media, dem neuen Formel-1-Geschäftsführer Carey und dessen beiden neuen Direktoren Ross Brawn und dem langjährigen ESPN-Manager Sean Bratches. "Sich mit Ross, der die Formel 1 genau kennt, und mit Sean, der auf der kommerziellen Seite absolut sattelfest ist, Verstärkung, eine geballte Kompetenz zu holen, das sind generell gute Nachrichten für uns", befürwortete Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff die ersten Weichenstellungen.Lob für Ecclestones Leistung in 40 Jahren seit der Übernahme der TV- und Vermarktungsrechte - Respekt vor dem, was der Brite danach aus der Formel 1 machte. Der Verkaufspreis von acht Milliarden Dollar sei Beweis genug, meinte Carey anerkennend. "Bernie, mega Job! Aber ein Wandel war überfällig", kommentierte der nach seinem WM-Triumph im vergangenen Jahr zurückgetretene Nico Rosberg den erwarteten, dann aber doch abrupten Wechsel an der Spitze der Formel 1.Mr. E ist weg, die Formel 1 soll nun aber eine neue Hoch-Zeit erleben, in rund zwei Monaten startet die Saison mit dem Großen Preis von Australien. Ob dann schon Veränderungen spürbar sind, bleibt abzuwarten. Das noch bis 2020 geltende "Concorde Agreement", in dem unter anderem die Verteilung der Einnahmen an die Teams geregelt wird, dürfte größere Veränderungen vorerst unmöglich machen.Unterm Strich steht die Modernisierung der Formel 1. Der frühere Mercedes-Teamchef Brawn und der langjährige ESPN-Vertriebsexperte Bratches werden dazu ihren Teil beitragen. Im Fahrerlager genießt vor allem Brawn mehr Respekt als fast jeder andere. Der Brite erarbeitete sich als Technischer Direktor von Benetton und Ferrari den Spitznamen "Superhirn", er war maßgeblich an allen sieben WM-Titeln von Rekordchampion Michael Schumacher beteiligt. Bratches indes ist der Experte fürs Geldverdienen. Der US-Amerikaner half mit, den US-Sportkanal ESPN groß zu machen. Liberty Media wird dem Vernehmen nach durch TV-Rechte, eine bessere Digital-Strategie, verstärkte Bemühungen auf dem US-Markt und Investoren-Modelle die Einnahmen steigern wollen.