Köln. Sie ist die Zuverlässigkeit in Person. Und immer, wenn es um Titel und Trophäen geht, ist Babett Peter nicht weit. Die Innenverteidigerin vom deutschen Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg kann an diesem Samstag (16.15 Uhr/ARD) in Köln sogar ihren eigenen DFB-Pokal-Rekord ausbauen. Sollte die Nationalspielerin mit ihrem Team auch die Neuauflage des Vorjahres-Finals gegen den Bundesliga-Rivalen SC Sand gewinnen, wäre das bereits ihr fünfter Cup-Titel - mit drei verschiedenen Clubs. Das hat vor ihr noch keine deutsche Spielerin geschafft.

"Pokalendspiele sind die Highlights, auf die ich mich die ganze Saison freue", betont die 29 Jahre alte Peter vor dem Finale gegen den kleinen Dorfverein aus der Gemeinde Willstätt in Baden-Württemberg. Für solche Spiele quäle sie sich im Training. "Es ist jedes Mal total schön, den Pott in die Höhe zu halten."Das Gefühl kennt sie zu Genüge, genug hat sie aber deshalb noch lange nicht. Schon 2006 siegte die Nationalverteidigerin mit Turbine Potsdam, damals noch im Berliner Olympiastadion. 2014 gewann die Olympiasiegerin den "Pott" mit dem 1. FFC Frankfurt, 2015 und 2016 bereits mit Wolfsburg.Verantwortlich für die großen Erfolge der "Wölfinnen" ist Trainer Ralf Kellermann. In Köln, wo bisher 15 000 Karten für das Endspiel verkauft wurden, sitzt der 48-Jährige zum letzten Mal als Chefcoach auf der Bank. Von der kommenden Saison an beschränkt der Duisburger sich auf die Aufgaben als Sportlicher Leiter des Frauenteams. Bisher erledigte er beides in Personalunion. Im Vorjahr bezwang seine mit zahlreichen Nationalspielern gespickte Mannschaft die Sanderinnen mit 2:1, tat sich aber schwer. Kellermann erwartet am Samstag wieder ein enges Match. "Wir gehen als Favorit in das Spiel. Aber wir wissen, dass Sand in der Lage ist, ein Spitzenteam vor Probleme zu stellen."