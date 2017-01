Weiden. Knapp zwei Drittel der Saison in der Fußball-Bayernliga Nord sind gespielt. Damit sind schon Tendenzen erkennbar. Die Spitzenteams überlegen, ob sie sich um eine Lizenz für die Regionalliga Bayern bewerben. Die Bayernligisten und Klubs der 3. Liga müssen ihre Unterlagen bis zum 10. April beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) abgeben. die Regionalligisten ihren Antrag bereits bis zum 13. März einreichen. Die ersten Fünf der Bayernliga wollen nach derzeitigem Stand ausnahmslos den Lizenzantrag stellen.

Der VfB Eichstätt (44 Punkte) ist der Wintermeister, hat zwei Zähler Vorsprung und zwei Spiele weniger ausgetragen. Im vorigen Jahr hatten die Oberbayern auf einen Lizenzantrag verzichtet. Das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. "Wir befassen uns mit diesem Thema und haben bereits einen Architekten beauftragt, der sich um die Umbaumaßnahmen am Stadion kümmern soll", sagt Johann Benz, der erste Vorsitzende. Es gehe darum, die organisatorisch-technischen Auflagen zu erfüllen. "Mal sehen, ob es auch sportlich reicht", gibt er einzig zu bedenken.Auf Platz zwei steht Aufsteiger ASV Neumarkt , der mit 42 Zählern schon den Klassenerhalt in der Tasche hat. "Wir können die Augen vor der Regionalliga nicht verschließen. Es wäre gegenüber der Mannschaft und dem Trainer nicht fair, wenn wir uns damit nicht befassen würden", sagt Abteilungsleiter Georg Lauble. Ein Besichtigungstermin des BFV im Stadion ist anberaumt. Allerdings muss auch in Neumarkt die sportliche Entwicklung nach der Winterpause abgewartet werden. "Bis zum Abgabetermin der Unterlagen im April wird man schon etwas klarer sehen", führt Lauble aus.Auf Platz drei steht der TSV Aubstadt mit 41 Punkten. Der Klub aus dem Grabfeld hat sich 2014 erstmals beworben, durfte daher als Vizemeister in der Relegation gegen den 1. FC Schweinfurt 05 teilnehmen. In den beiden Vorjahren reichte es mit den Plätzen neun und acht zu einstelligen Endplatzierungen. Dieses Mal ist der TSV unter Trainer Josef Francic wieder ganz oben dabei. "Wir kennen das Szenario ja schon. Sicher werden wir noch die ersten Spiele in diesem Jahr abwarten. Wir werden dann mit unseren Trainer besprechen, ob es Sinn macht, dass wir eine Bewerbung abgeben", sagt Aubstadts Abteilungsleiter Ottmar Schulz.In den vergangenen Jahren war der TSV Großbardorf immer unter den Bewerbern zur Regionalliga und das wird auch in diesem Jahr so sein: "Wir haben die Unterlagen beim Verband angefordert", bestätigt Abteilungsleiter Bernhard Leicht. Denn die Grabfeld-Gallier liegen mit 39 Zählern zumindest im Kampf um Platz zwei noch gut im Rennen. Sollte dem TSV eine starke Restrückrunde gelingen, dann ist noch alles möglich. Da Großbardorf seit Jahren zu den Spitzenklubs gehört, ist es für die Unterfranken "same procedure as every year", wie Fußballchef Leicht wissen lässt: "Wir machen da ja schon seit einigen Jahren und wissen daher, was zu tun ist." Das Stadion erfüllt die Auflagen schon.Als aktueller Regionalliga-Absteiger möchte der SV Viktoria Aschaffenburg (38) gerne wieder zurück in Liga vier. "Der Aufstieg ist für uns kein Muss. Aber wir liegen ganz gut im Rennen und werden alles dafür tun, dass es mit dem Aufstieg klappt", sagt Aschaffenburgs Klubsprecher Moritz Hahn. "Daher ist der Lizenzantrag für uns nur eine Formalie", ergänzt Hahn. Da die Viktoria schon zweimal Regionalliga gespielt hat und das Stadion Am Schönbusch ohnehin baulich die Auflagen erfüllt, gibt es für die "Ascheberscher" keine Hindernisse den Sprung in Liga vier zu realisieren.